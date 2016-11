JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um vídeo que tem circulado nas redes sociais mostra o momento em que um ônibus faz uma travessia perigosa na pista que desmoronou parcialmente, nesta segunda-feira (21), na rodovia MT-020, que liga Chapada dos Guimarães ao Distrito de Água Fria.

Parte do asfalto desmoronou por conta da forte chuva que caiu em todo o Estado. A pista acabou de ser construída e ainda passa por obras desde o mês de março. A obra toda tinha previsão de entrega para o final de 2017.

Nas imagens, o veículo se aproxima da enorme cratera e, em determinado momento, uma pessoa desce e vai olhar a situação, assim como a pessoa que está filmando.

Em seguida, ele acena para o motorista passar. Logo à frente, o motorista para e os dois ocupantes sobem novamente.

Por meio de nota, a Sinfra informou que uma equipe técnica irá abrir “uma investigação para identificar o porquê do rompimento”.

O trecho onde houve rompimento do asfalto foi interditado. A Sinfra enviou maquinários para garantir o tráfego pelo trecho onde não há pavimentação.

As obras da MT-020 tiveram um custo de aproximadamente R$ 27 milhões para o Estado. O trecho onde o asfalto rompeu está sob a responsabilidade da Destesa Terra Construções Ltda.

Portão do inferno

As chuvas também causaram o deslizamento de parte do paredão do Portão do Inferno, na rodovia Emanuel Pinheiro, MT-251, que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães.

A Sinfra também interditou parcialmente este trecho até que a pista esteja completamente limpa dos detritos que ficaram na rodovia.

Ainda não há previsão de quando a estrada será completamente liberada.

Veja o vídeo:

Leia mais sobre o assunto:

Chuva forte leva parte do asfalto em rodovia de Mato Grosso