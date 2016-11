JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma criança de 3 anos morreu carbonizada, na tarde da última segunda-feira (21), em Feliz Natal (536 km ao Norte de Cuiabá), após a casa em que estava pegar fogo.

De acordo com a Polícia Militar, além da vítima fatal, estavam na casa de madeira mais três pessoas – duas crianças e uma adolescente –, que conseguiram sair antes que o fogo tomasse conta do local.

Foi o adolescente de 14 anos quem retirou as outras duas crianças da casa. Ele teve queimaduras e precisou ser encaminhado para o Hospital Regional de Sorriso. Seu estado de saúde não foi informado.

O incêndio foi controlado com ajuda de populares e funcionários da Prefeitura do município, que utilizaram um caminhão-pipa para apagar as chamas.

A residência ficou completamente destruída.

Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada para realizar os procedimentos que irão identificar as causas do incêndio.