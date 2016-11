A vereadora eleita do município de Novo Santo Antônio (1 mil km de Cuiabá), Deijanira Teles dos Santos Lima (DEM), foi encontrada morta dentro do quarto onde dormia no interior de sua residência nesta segunda-feira (21).

Ela foi encontrada por familiares após colegas de trabalho sentirem falta dela.

Conforme informações colhidas pela polícia, os colegas onde a vereadora eleita trabalha estranharam ela não ter aparecido no serviço. Ela é servidora pública e trabalha na área da saúde.

Os colegas então acionaram os parentes de Deijanira que foram até sua residência para conferir o que tinha ocorrido. Chegando lá, eles foram para o quarto dela e encontraram o corpo caído no chão.

Uma equipe de médicos foi acionada, mas chegando ao local eles constataram a morte. A Polícia Civil está no caso para encontrar as causas do óbito.

Deijanira foi eleita com 51 votos.