DA REDAÇÃO



Será realizada nesta terça-feira (22.11), às 15h, a inauguração do Laboratório de Informática da Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça. Na ocasião terá início o curso de informática Introdução às Redes Sociais, voltado para pessoas da terceira idade.

O curso tem objetivo de orientar aquelas pessoas que não possuem nenhum ou pouco conhecimento em relação ao espaço tecnológico, integrando-as dentro do ambiente social por meio das redes sociais.

O Laboratório de Informática presta uma homenagem à servidora da Secretaria de Estado de Cultura (SEC) Ana Heloíza Farias, que faleceu em julho deste ano e dará nome ao espaço. No mesmo dia haverá ainda a reabertura do Telecentro, que conta com apoio do projeto Recode em Bibliotecas.

O Projeto atende 50 bibliotecas públicas do país com o objetivo de reprogramar o papel das bibliotecas e ampliar as oportunidades de empoderamento digital e acesso ao universo da informação, cultura e conhecimento.

A iniciativa, com duração inicial de dois anos, busca ampliar a relevância das bibliotecas junto à comunidade de usuários, especialmente os jovens, por meio do empoderamento digital. Os bibliotecários atuam como agentes de transformação, desenvolvendo projetos que aumentem a participação da comunidade por meio da oferta de serviços e espaços de aprendizagem e troca de ideias.

O projeto tem patrocínio da Fundação Bill & Melinda Gates e o apoio do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP).

Sobre o Recode

O Recode é uma organização social voltada ao empoderamento digital, que busca formar jovens autônomos, conscientes e conectados, aptos a reprogramar o sistema em que estão inseridos, através do uso da tecnologia. Trabalhamos em parceria com instituições comunitárias, bibliotecas e escolas públicas que atuam com jovens para formar multiplicadores na metodologia CDI.

Serviço

Inauguração do Laboratório de Informática Ana Heloíza Farias e reinauguração do Telecentro da Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça nesta terça-feira (22), às 15h, na BPEEM que fica no Palácio da Instrução, na Praça da República, centro de Cuiabá.