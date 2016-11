DA REDAÇÃO



A delegação de Mato Grosso desembarcou nesta segunda-feira (21.11) em São Paulo para participar das Paralimpíadas Escolares 2016, disputadas durante está semana na capital paulista. Muitos deles irão participar pela primeira vez de uma competição nacional.

É o caso do estudante do Colégio Alternativo (Colíder), Wesney Sodré, de 16 anos. Ele, que irá competir na prova de natação, disse que está muito nervoso e ansioso, mas ao mesmo tempo feliz por representar Mato Grosso na competição. “Nos últimos dias eu nem dormi direito de tanta ansiedade. Estou sentindo tantas coisas ao mesmo tempo. Tomara que tudo certo”, disse Sodré que possui deficiência intelectual.

A mesatenista Samara Pinho (15 anos) é um dos destaques de Mato Grosso. Na edição dos jogos, no ano passado, a estudante da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae-Cuiabá) foi medalha de prata e bronze. Neste ano ela acredita que vai trazer o ouro para o estado. “Treinei muito durante o ano inteiro e venci vários campeonatos regionais”, destacou Samara que também possui deficiência intelectual.

Para a técnica de natação, Leiner Botan, que treina o paratleta Wesney Sodré, as Paralimpíadas Escolares são importantes principalmente para a autoestima dos estudantes. “Eles percebem o quanto são capazes de fazer as coisas. Descobrem que existem outras pessoas com grau maior de deficiência que conseguem praticar esportes em alto nível. E isso é uma motivação a mais para eles”, destacou.

O superintendente de Políticas Esportivas da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc-MT), Mário Marcio Pecora, ressaltou que só o fato de Mato Grosso participar pela segunda vez do evento já é uma grande conquista. “A medalha não é importante no momento. O importante é a experiência, a vivência que esses estudantes terão durante os jogos”, pontuou.

Os paratletas de Mato Grosso vão competir em modalidades como: tênis de mesa, natação, corrida, judô e tênis em cadeira de rodas. Nesta terça-feira (22.11) ocorrerá o congresso técnico, para definir os horários das competições, e posteriormente a abertura do evento, no Centro de Treinamento Paralímpico.

A ida da delegação de Mato Grosso para os jogos é uma ação do Governo do Estado por meio da Superintendência de Políticas Esportivas (Seduc/Sael-MT). Além do secretário adjunto Pedro Sinohara e do superintendente Pecora, compõe o staff da delegação do estado o secretário adjunto de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (da Casa Civil), Marcione Mendes de Pinho.

Paralimpíadas Escolares

As Paralimpíadas Escolares serão realizadas de 22 a 25 de novembro. Serão oito modalidades em disputa (atletismo, bocha, futebol de 7, goalball, judô, natação, tênis de mesa e tênis em cadeira de rodas), e todas elas terão provas no novíssimo CT Paralímpico, na Rodovia dos Imigrantes, na capital paulista.

Mais de 700 atletas de 12 a 17 anos estão inscritos para as Paralimpíadas Escolares deste ano. Eles representam 24 estados e o Distrito Federal (apenas Roraima e Piauí não têm competidores para esta edição).

O evento é realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).