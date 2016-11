DA ASSESSORIA



Em um mercado superaquecido para empresas comprometidas com a legalidade, grandes clientes buscam pequenas empresas que assegurem a qualidade nas transações comerciais.

Desta forma, vem ganhando lugar no cenário corporativo a demanda por compliance, um novo conceito de gestão baseada na ética, transparência e integridade nos negócios, o que pode levar as empresas a se consolidarem no mercado.

Em Mato Grosso, o pequeno negócio apresentou em 2016 registros expressivos, sendo 74.140 micro empresas, 18.802 empresas de pequeno porte e 114.512 microempreendedores individuais.

Para incentivar estes empreendedores a se tornarem empresas lucrativas dentro lei, o Sebrae-MT, com o apoio do Governo de Mato Grosso, Tribunal de Contas da União, Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-geral da União e Governo Federal, realiza o Seminário Ser Empresa.

Uma oportunidade para adquirir conhecimento e saber como as pequenas empresas podem desenvolver seu próprio programa de integridade, caminhando no mesmo sentido de seus grandes clientes; formas de reduzir a burocracia e simplificar procedimentos, aumentando a agilidade dos processos, por meio do sistema REDESIM.

Será um evento para conhecer os benefícios dos pequenos negócios participarem de licitações públicas e privadas.

Serviço

O Seminário Ser Empresa vai mostrar como o compliance é fundamental para gerar bons resultados nas compras e vendas entre a sua pequena empresa e grandes clientes.

Data: 24/11/2016

Local: Auditório Clóvis Vettorato - Palácio Paiaguás – Rua C, s/n - Centro Político Administrativo

Informações e inscrições

0800 570 0800

www.mt.sebrae.com.br