JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

O Ministério Público Estadual (MPE) abriu um procedimento inicial para investigar a falta de projetos de acessibilidade para deficientes nas obras do Parque das Águas e da Orla do Porto, em Cuiabá.

As obras são consideradas pela Prefeitura dois dos maiores legados do prefeito Mauro Mendes (PSB), que deixa o cargo em dezembro.

O procedimento preparatório foi instaurado na última quarta-feira (16) pela promotora Salete Maria Búfalo Poderoso, da 34ª Promotoria de Justiça Cível da Capital.

Ela solicitou ainda que as obras sejam analisadas e vistoriadas, principalmente no que concerne à acessibilidade do local.

“Posterior remessa dos autos ao Centro Operacional de Apoio ao Ministério Público, para que os profissionais daquele departamento realizem uma vistoria nas obras de revitalização do Porto Cuiabá e na construção do Parque das Águas, na oportunidade em que deverão ser requisitados e analisados os projetos de execução de ambos, principalmente no que concerne à acessibilidade do local”, diz trecho da publicação.

Caso a investigação prévia constate a verdade dos fatos levantados, o MPE pode instaurar um inquérito civil e, posteriormente, propor uma ação civil pública.

Tcheló Figueiredo A revitalização da orla do Porto, o Museu do Rio e do Peixe estão orçados em R$ 9,5 milhões

As obras

Com início das obras em setembro de 2015, e as licitações de bares e restaurantes já concluídas, o Parque das Águas deve ficar pronto até dezembro deste ano. A obra foi orçada em R$ 11,5 milhões.

Já a revitalização da Orla do Porto, o Museu do Rio e do Peixe estão orçados em R$ 9,5 milhões.

A obra deveria ser entregue antes da Copa do Mundo de 2014, mas foi adiada para o aniversário de Cuiabá deste ano, o que também não foi possível.

A expectativa, agora, é que em dezembro seja entregue à população.

Outro lado

O MidiaNews entrou em contato com a assessoria da Prefeitura de Cuiabá, que informou que ainda não foi notificada a respeito do procedimento.