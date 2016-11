DA REDAÇÃO



O Grupo São Benedito contratou a consultoria Bonaccorsi e Barros Advogados Associados para implantação de um rígido programa de compliance (também conhecido como conformidade com leis e princípios éticos) e criou um comitê de governança corporativa para centralizar os esforços de aprimoramento dos programas de controle interno e transparência administrativa.

A consultoria é coordenada pelas advogadas Daniela Villani Bonaccorsi, mestre e doutora em Direito Processual, e Flaviane Barros Bolzan de Morais, mestre, doutora e pós-doutora em Direito, também autoras de obras voltadas para criação de programas de integridade.

A criação de comitê de governança corporativa evidencia o compromisso do Grupo São Benedito em adequar-se às melhores práticas de mercado e aos novos desafios impostos pelo setor de construção civil. Com apoio de especialistas externos, o comitê de compliance responderá diretamente à presidência da empresa e será responsável em consolidar os mecanismos permanentes de mapeamento de riscos relativos à atividade e a mobilização constante dos funcionários na aplicação do código de conduta empresarial.

“O compliance é uma tendência em governança que se vincula à realização de relações éticas e transparentes entre empresas e em suas relações com os diferentes públicos-alvo. A combinação de diferentes abordagens do programa de governança corporativa, com o estímulo constante de ações educativas, preventivas e revisão de processos, é um diferencial competitivo importante para as empresas que buscam contribuir para um ambiente de negócios ético e sustentável”, explica a advogada e consultora Flaviane Barros.

O trabalho teve início em outubro de 2016 com a execução de um detalhado diagnóstico dos processos internos e as primeiras atividades envolvendo os colaboradores do escritório central. O cronograma da primeira fase de implantação se estende até março de 2017, quando estarão estruturados um canal de denúncia e Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) não presencial, bem como novos treinamentos com colaboradores serão concluídos. Ao longo de 2017 as atividades do programa de compliance serão levadas para o ambiente externo à companhia, com foco em fornecedores e parceiros institucionais.

Para o diretor jurídico do Grupo São Benedito, Leonardo Maluf, “a contratação e implantação do programa de compliance faz parte de um processo de reposicionamento do Grupo empresarial, visando adaptar os controles e procedimentos internos para atender às novas exigências do mercado imobiliário junto aos órgãos de controle competente e garantindo a total transparência nas relações comerciais com clientes, colaboradores, fornecedores bem como todos aqueles que se relacionam direta ou indiretamente com o Grupo São Benedito”.

O programa de compliance após implantado será monitorado pela consultoria por mais um ano, objetivando o aprimoramento constante e a revisão periódica, como sugerem os órgãos competentes de controle, como CGU (Controladoria Geral da União) e Cofeci (Conselho Federal de Corretores de Imóveis), e encontra-se previsto na Lei 12.846 de 2013.

Com mais de 30 anos de trajetória, o Grupo São Benedito é responsável pela execução de 5 mil moradias de alto padrão em 48 torres na região Centro-Oeste. Considerada referência no desenvolvimento de projetos e empreendimentos comerciais e residenciais do Mato Grosso, e mantém também atuação no segmento do agronegócios. O Grupo São Benedito conta com cerca de 1,5mil colaboradores diretos.

Mudança de Cultura

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), da qual o Sindicato da Indústria da Construção do Estado de Mato Grosso (Sinduscon/MT) é filiado, tem dedicado atenção especial ao tema e estimulado a implantação de programas de integridade pelas construtoras. Em junho deste ano, a CBIC lançou o "Guia de Ética e Compliance para Instituições e Empresas da Construção Civil", um documento orientativo com as premissas para fortalecer os mecanismos de controle interno e modernizar a gestão de entidades e empresas. A publicação tem distribuição gratuita junto aos associados ao sindicato.

O presidente do Sinduscon-MT, Julio Flávio Campos de Miranda, avalia que o Grupo São Benedito dá um passo importante ao buscar a implantação do seu programa de compliance. Segundo ele, esses códigos conferem transparência aos processos, previnem desvios de conduta e dão segurança jurídica às empresas. "Os programas de compliance passaram a ser uma necessidade das empresas e uma exigência do mercado. Ao definir um código de integridade, a empresa combate condutas viciosas, nocivas à imagem e à permanência da empresa no mercado, e estabelece regras nas relações entre os públicos interno e/ou externo", analisa.

Miranda lembrou que em maio deste ano o Sinduscon-MT assinou adesão ao Programa de Integridade do Governo de Mato Grosso. Esse programa incluiu uma cláusula anticorrupção nos contratos de prestação de serviços firmados ente empresas e a administração pública estadual. A medida está prevista no Decreto 572/2016 assinado pelo governador Pedro Taques (PSDB). O decreto prevê a rescisão do contrato caso a empresa pratique atos ilícitos.

“A indústria da construção em Mato Grosso é favorável às boas práticas e vê com bons olhos iniciativas que fomentem a efetivação da cultura da ética e integridade no meio corporativo. O Grupo São Benedito está de parabéns", disse.