DA REDAÇÃO



Emanuele Vitorino e Elaine Dalacosta marcaram um ponto crucial na sua história com o Casamento Social – Edição Cuiabá, mas também trouxeram um marco especial para o evento, que é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas) e em parceria com o Núcleo de Ações Voluntárias (NAV). Isso porque elas formam a primeira união homoafetiva celebrada pelo evento.

O casal está vivendo sob o mesmo teto já há um ano e meio, praticamente desde a primeira vez em que se viram. Nesse meio tempo, começaram a amadurecer a ideia de oficializar o matrimônio e a elaborar os planos de aumentar a família, por meio da adoção de uma criança.

“A gente mora juntas desde que nos conhecemos e chegamos à conclusão de que a união matrimonial é essencial para nós. Aí, aproveitamos o Casamento Social para firmar ainda mais o nosso relacionamento e para dar início a essa nova etapa da nossa vida”, pontuou Emanuele. “E eu aproveitei para laçar ela e não deixar escapar mais”, humorizou Elaine.

O titular da Setas, Valdiney de Arruda, comenta que de todas as edições de casamento social já realizadas pelo Governo do Estado, mesmo em gestões anteriores, está é a primeira vez que é celebrada a união homoafetiva. E ele comemora a oportunidade da Setas de estar participando desse momento de transformação da vida dos cidadãos.

“Nós ficamos honrados de poder realizar essa cerimônia para que tantos casais consigam oficializar sua união. E nos sentimos ainda mais honrados de participar desse momento, em específico, porque somos um governo que não deixa nenhum cidadão para trás. Esperamos que a Emanuele e Elaine, assim como todos os outros noivos, tenham prosperidade”, ressaltou o gestor.

O casamento homoafetivo foi reconhecido como entidade familiar pelo Supremo Tribunal Federal ainda em 2011. Porém, esta é a primeira vez que a modalidade de casamento é celebrada por um evento organizado pelo Governo do Estado. O Casamento Social deste ano vale lembrar, é o primeiro realizado pela gestão do governador Pedro Taques.

Casamento Social

A edição de Cuiabá regularizou a situação de 430 casais, com uma cerimônia celebrada no ginásio Aecim Tocantins. O evento conta ainda com o apoio do Ministério Público do Estado (MPE), da Defensoria Pública e dos cartórios Xavier de Matos e 3º Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais de Cuiabá.

No interior, aproximadamente 700 casais participaram neste ano do Casamento Social. O programa passou por 13 municípios, com o objetivo de oficializar a união de casais que não o conseguiam fazer por falta de condições financeiras ou documentação.

Os municípios que receberam a edição de 2016, estão Pedra Preta, Alto Paraguai, Diamantino, Glória D’Oeste, Porto Esperidião, Dom Aquino, Canarana, Confresa, Porto Alegre do Norte, Ribeirão Cascalheira, Juara e Cáceres.