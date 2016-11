DA REDAÇÃO



Integrantes do projeto “Amigas Empreendedoras”, do bairro Asa Bela, que participam do curso de capacitação para cabeleireiro, visitaram na manhã desta terça-feira (22), a prefeita de Várzea Grande, Lucimar Sacre de Campos para convidá-la a participar de uma ação social integrada do projeto, reunindo alunas de seis bairros da região.

O evento solidário visa atender as comunidades carentes com o aprendizado resultando em cortes de cabelos entre outros serviços. A ação será realizada nesta sexta-feira (25) na praça do bairro Asa Bela, a partir das 14 horas.



A instrutora do curso de cabeleireira, Vanuza Glorinha de Souza, disse que a ação social tem por objetivo promover a integração entre todas as participantes do projeto e, ao mesmo tempo, colocar em prática tudo que aprenderam no decorrer do curso.

“A ação também tem o seu lado social. É a oportunidade de dividir com a comunidade o que recebemos de bom nos cursos de qualificação. A administração municipal tem nos oportunizado a ter uma profissão que gera renda e autoestima as mulheres”.



A instrutora disse ainda que o curso de cabeleireiro é desenvolvido nos bairros Terra Nova, Solares do Tarumã, Jardim Potiguar, Jardim Glória I e II e Asa Bela com um total de 100 participantes. “Durante o curso preparatório, as alunas desenvolveram a profissão de cabeleireira e já estão aptas a serem inseridas no mercado de trabalho, e abrir seu próprio negócio”, comemorou.



A aluna Gláucia Schimmitt disse que o seu sonho sempre foi ser cabeleireira, prova disso foi o de adquirir os equipamentos mesmo antes de fazer o curso preparatório. “Estou muito feliz porque agora poderei colocar em prática tudo o que eu aprendi, e em pouco tempo estarei montando o meu próprio salão de beleza. Isso só foi possível por causa do projeto ‘Amigas Empreendedoras’”, completou.



A prefeita Lucimar Campos disse que é louvável a ação social das integrantes da região do Asa Bela.

“Isso demonstra a capacidade de aprendizagem das alunas e superação. Por onde o projeto é implantado, quer seja na capacitação de cabeleireira como também nos cursos manuais de artesanato muitas histórias de conquistas surgem com resultados positivos para as famílias. Essa é a proposta do Amigas Empreendedoras, que é o de incentivar grupos sociais e capacitá-los para um futuro promissor”, completou.



Vanuza de Souza informou que além desta grande ação comunitária o grupo visita escolas da rede pública e abrigo de idosos na ampliação de ações solidárias. “É dar ao próximo aquilo que de bom recebemos. Na tarde desta terça-feira o grupo estará visitando o Lar dos Idosos São Vicente de Paula”, pontuou.