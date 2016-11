DA REDAÇÃO



A prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer realiza na próxima sexta-feira, dia 25, mais uma eleição para escolha de diretores escolares para o triênio 2017/2019.

Professores, servidores lotados nas unidades, pais e responsáveis, como também alunos do 6º ao 9º ano poderão votar e eleger gestores para 59 escolas da rede pública municipal de ensino.



O processo de eleição direta cumpre o dispositivo da Lei Municipal 2380/2001 que trata da gestão democrática nas escolas. A votação estará aberta das 7h às 17h. Até às 21h do mesmo dia a secretaria espera estar com a apuração encerrada.

A utilização de urnas eletrônicas não foi possível nesse pleito em razão de 2016 ser um ano eleitoral e por esta razão o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) deve mantê-las guardadas por seis meses, após o processo eleitoral que nesse ano elegeu prefeitos e vereadores.



As eleições vão eleger diretores para 13 Centros de Educação Infantil (CMEI), 42 unidades urbanas e quatro unidades do campo, totalizando 59 escolas.



O secretário municipal, Sílvio Fidelis, explica que o desde agosto a comunidade escolar está mobilizada para a escolha dos novos gestores.

“Acredito que a participação será bastante ampla e positiva na próxima sexta-feira. As escolas com mais de um candidato promoveram debates, expuseram suas propostas de trabalho”. Outro ponto positivo destacado pelo secretário é que a pedido das próprias escolas, a eleição será realizada na sexta-feira e não no domingo.

“Vamos aproveitar a presença dos pais e responsáveis para que votem e façam parte desse processo da gestão democrática”, completa. As aulas não serão interrompidas no Município em função do pleito escolar.



Além de uma comissão central formada por técnicos da Secretaria, cada unidade escolar constituiu sua comissão interna e será ela a responsável pela lisura do pleito realizado por meio de cédulas. No dia da votação cada escola receberá o acompanhamento de um técnico da secretaria para legitimação dos resultados.



O secretário destaca ainda que a eleição direta é uma conquista da categoria e que faz parte da necessidade de democratização do ensino público.

“Tenho certeza que os novos gestores serão pessoas comprometidas, criativas e inovadores para gerir a educação de Várzea Grande. No processo de votação haverá o acompanhamento por parte das comissões que foram criadas na garantia da lisura do processo. A eleição é uma oportunidade que as escolas têm de mostrar, principalmente aos alunos, como deve ser e como é importante o exercício do processo democrático”.



A secretária adjunta de Educação, Catarina Sena, reforça que cada um dos candidatos elaborou suas propostas com foco na melhoria e no avanço do ensino público municipal. “O plano de trabalho de cada um dos candidatos tem ação voltada à melhoria da qualidade de ensino e do aprendizado. Cada um deles conhece a realidade da sua unidade e sabe da importância que terá a partir do próximo ano letivo”.



O cronograma das eleições para a escolha dos diretores municipais, estabelecido por meio do Edital 02/2016, teve início no final de agosto com a publicação do edital e vai ser finalizado em 23 de janeiro de 2017 com a posse dos novos diretores.



A secretária adjunta conta ainda que todos os candidatos passaram por curso de capacitação relacionado à gestão escolar e à legislação.



A rede municipal é formada por 79 unidades e somente 59 terão eleições diretas nessa sexta-feira. As 20 restantes não irão participar do pleito. Isso se dá ou por falta de candidatos ou por as unidades não preencherem critérios estabelecidos na lei 2.380, como possuir apenas duas salas de aulas, nenhum professor efetivo ou inexistência de conselho escolar.

Nesses casos, haverá a indicação de um professor (formação superior como todos os demais eleitos) por parte da Secretaria e com o aval do Executivo municipal.