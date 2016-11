O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Júlio Cézar Rodrigues

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

A tenente Izadora Ledur está sendo investigada pela segunda vez por excessos nos treinamentos dos novos soldados da corporação do Corpo de Bombeiros. A afirmação foi trazida nesta terça-feira (22) pelo comandante-geral do Corpo de bombeiros, coronel Júlio Cézar Rodrigues, em entrevista coletiva.

Ledur está sendo acusada pelos alunos e pela família de Rodrigo Claro, 21 anos, - que morreu no último dia 15 – de cometer excessos durante um treinamento aquático realizado pelo jovem.

Rodrigo Claro foi internado na UTI do Hospital Jardim Cuiabá na semana passada, após supostamente passar por uma sessão de afogamento na Lagoa Trevisan, durante o treinamento.

Segundo o comandante, se comprovado que a tenente foi responsável pela morte do jovem, as penas podem variar de advertência até a prisão da mesma.

Ele contou que esta é a segunda vez que a tenente é alvo de denúncias. Da primeira vez ela foi acusada - em uma denúncia anônima ao Ministério Público Estadual (MPE) - de fazer pressão psicológica em alunos durante os treinos do 15º curso de formação dos bombeiros

Marcus Mesquita/MidiaNews "O resultado foi encaminhado novamente para o MPE e o processo foi arquivado. Por isso ela não foi afastada de suas funções”

“Nós na época designamos um encarregado e foi feita uma sindicância, onde não foi apurado esta conduta por parte da tenente. Não foi constatada transgressão nem crime por parte dela. O resultado foi encaminhado novamente para o MPE e o processo foi arquivado. Por isso ela não foi afastada de suas funções”, disse.

Desta vez, em razão da morte de Rodrigo, o coronel informou que foi afastada toda a equipe responsável pelos alunos do curso de formação, um total de cinco oficiais e sete praças. Todos foram designados para cumprir somente funções administrativas.

Na coletiva, o comandante Júlio Rodrigues ainda informou que o coronel Alessandro Borges Ferreira, responsável pelo inquérito instaurado para apurar a fatalidade, já começou a ouvir nesta segunda-feira (21) os alunos que estiveram presentes no dia da série de treinamentos.

O laudo de perícia realizado no corpo de Rodrigo, segundo Júlio Rodrigues, ainda não foi concluído.

“O coronel Alessandro desde ontem iniciou a tomada de depoimentos de todos que estavam presentes, desde alunos, instrutores, monitores e praças. Na sequência vamos juntar com o laudo da Politec [Perícia Oficial de Identificação Técnica] para verificar se tem um nexo com o mal que atingiu o aluno e as condições que ele estava realizando aquele teste”, disse Rodrigues.

Entenda o caso

Conforme noticiado pelo MidiaNews, uma fonte próxima do aluno contou à reportagem que, durante o treinamento, Rodrigo teria passado por uma sessão de afogamentos.

“Ela [que seria a tenente] subiu no ombro dele, o forçando a ficar embaixo d’água. Ele chegou a reclamar, que estava se afogando, mas só foi tirado da água quando apresentou uma exaustão. E ainda o mandaram ir embora, que era para ele sumir de lá”, contou a fonte.

No entanto, em nota, o Corpo de Bombeiros informou que o aluno passou mal ao fazer uma travessia a nado com os demais companheiros do curso.

Rodrigo morreu após cinco dias internado. Ele revelou receio de fazer o treinamento aquático comandado pela tenente da corporação.

Em uma das mensagens de WhatsApp, enviada no dia da aula em que passou mal, o jovem diz que está “meio que prometido” e a mãe, Jane Claro, afirma que tudo é “somente pressão”.

Rodrigo continua, dizendo que a tenente – a mesma que estava coordenando a atividade aquática – estava pegando em seu pé.

“E hoje ela vai tá lá. Por isso fico com medo”, escreveu o rapaz, na mensagem.

As mensagens foram enviadas antes da aula. A última conversa que a mãe teve com Rodrigo foi ao final do dia, antes de ser internado.

“Ele enviou uma mensagem assim que saiu da lagoa, dizendo que estava mal e que estava indo para a coordenação do 1º Batalhão”.

Depois disso, ela só foi comunicada que Rodrigo tinha tido duas convulsões e que seria transferido para um hospital particular.

O rapaz ficou em coma até a noite de terça-feira (15), quando foi confirmada sua morte.

“Não nos deram a causa da morte. Tudo é um grande segredo. Agora temos que aguardar o laudo do Instituto Médico Legal”, disse.

Leia mais sobre o assunto:

Bombeiros: exame preliminar não apontou a causa da morte

Morre aluno que passou mal em treinamento dos Bombeiros

Aluno entra em coma após suposta sessão de afogamento