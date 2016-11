DO G1



A Prefeitura de Nova Ubiratã, a 506 km de Cuiabá, abriu 161 vagas em um processo seletivo voltado para o ensino fundamental ao superior. As inscrições começam a partir desta quarta-feira (23) e podem ser feitas até o dia 2 de dezembro. Os salários vão de R$ 440 até R$ 3.556,40. Não há cobrança de taxa de inscrição.

Para ver o edital, clique aqui.

As vagas são para os seguintes cargos: professor educação básica, apoio administrativo educacional limpeza, nutricionista, auxiliar de serviços gerais, operador de máquinas leves, pedreiro, encanador, assistente social, psicólogo, cuidador social, auxiliar administrativo, menor aprendiz, vigia, auxiliar de consultório odontológico, agente comunitário de saúde, motorista, técnico em enfermagem, fiscal sanitário, agente de combate às endemias, assistente social, educador físico, fonoaudióloga, psicóloga, técnico em raio X e outros.



As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 2 de dezembro na Biblioteca Pública de Nova Ubiratã, situada na avenida Tancredo Neves, nº 1401, centro. O horário é de atendimento é das 7h às 11h e 13h às 15h.



As provas objetivas estão previstas para o dia 11 de dezembro, com início às 8h e término às 11h, na Escola Municipal Tancredo Neves.