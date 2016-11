DO G1



A Prefeitura de Pontes e Lacerda, a 483 km de Cuiabá, está com as inscrições abertas para 8 vagas em um concurso público. Segundo a prefeitura, os salários vão de R$ 806,68 até R$ 6 mil. A taxa de inscrição varia de R$ 50 a R$ 110. As vagas são para profissionais de níveis fundamental, médio e superior.

Os interessados devem fazer a inscrição no site da organizadora do concurso, até o dia 27 de novembro.

Para fazer a inscrição, clique aqui.

Para ver o edital, acesse o link.

As vagas são para os seguintes cargos: psicólogo, professor de educação infantil, procurador municipal, fiscal de postura, fiscal ambiental, enfermeiro, assistente administrativo e adjunto segurança.

A taxa para candidatos com nível fundamental é cobrada em R$ 50. Para as pessoas com nível médio, a taxa é de R$ 60. Os candidatos com nível superior deem pagar taxa de R$ 110.

O concurso público será de provas escritas objetivas e prova de títulos. A prova escrita objetiva está prevista para 11 de dezembro, com início às 8h30. Os locais e horários serão divulgados a partir do dia 2 de dezembro.