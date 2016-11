JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma agente penitenciária foi exonerada por tentar entrar com vários celulares escondidos no Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC).

A decisão é do governador do Estado, Pedro Taques (PSDB), e foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (23).

O caso ocorreu em 2014, durante a revista para entrar no presídio, ocasião em que a servidora foi flagrada com uma vasilha de fundo falso, onde foram encontrados três celulares, um chip e um cabo de carregador.

O pedido de demissão foi feito pelo secretário de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), Márcio Dorileo, e pelo Controlador-Geral do Estado, Ciro Rodolfo. A solicitação teve parecer favorável da Procuradora do Estado Cláudia Regina Souza Ramos.

Segundo a decisão, Taques entendeu que a medida tomada era indispensável, uma vez que o ato da servidora "corrompe as instituições que lutam contra o crime organizado".

“A tipificação da conduta e a punição do agente público que se utiliza do aparato estatal para a prática desse crime é medida indispensável para o enfrentamento do crime organizado, que corrompe as instituições, e, há muito, se instalou no sistema prisional”, diz”, diz trecho da publicação.