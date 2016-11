JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um adolescente de 16 anos ficou gravemente ferido na madrugada desta quarta-feira (23), após cair do 5º andar do prédio onde mora, no Bairro Boa Esperança, em Cuiabá.

O menor caiu no estacionamento do condomínio. Ele sofreu fratura exposta nas pernas e foi encaminhado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Pronto-Socorro da Capital. Seu atual estado de saúde não foi informado.

De acordo com o boletim de ocorrência, o fato ocorreu por volta das 2h40. A mãe do adolescente relatou aos policiais que ele chegou em casa muito exaltado e começou a agir de maneira estranha – tomando água da torneira e lavando o rosto a todo momento.

Ela afirmou que teria tentado conversar com o filho, para saber o que estava acontecendo, mas, logo em seguida, o viu se aproximar da janela e se jogar.

Segundo a polícia, dois amigos que estavam com o jovem também acionaram a Polícia Militar informando que estavam com a vítima em uma conveniência para lanchar, sendo que em determinado momento o menor passou a ter uma crise epilética.

No entanto, após melhorar, ele saiu correndo a pé, deixando os amigos para trás.

Durante as buscas com a polícia, os adolescentes ouviram o chamado de uma tentativa de suicídio e contaram aos PM's que o endereço da ocorrência era na casa do amigo que teve a crise.

O caso será investigado pela Polícia Civil.