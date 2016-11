DA ASSESSORIA



No próximo domingo, dia 27, a Ordem dos Advogados do Brasil realiza mais um Exame de Ordem, que está em sua XXI edição. Milhares de pessoas estão se preparando para a primeira fase da prova em todo o país.

E para ajudar os inscritos, que buscam o registro profissional, o Damásio Educacional, promove simultaneamente em todas as suas unidades no Brasil,O Dia Damásio OAB, acontece em 25 e 26 de novembro, dias que antecedem a prova.

O evento acontece ao vivo em São Paulo e será transmitido em tempo real para mais de 250 unidades no Brasil.Em Cuiabá, as inscrições já estão sendo realizadas e as vagas são limitadas.

"Nesse megaevento serão ministradas aulas das disciplinas do Exame de Ordem, com professores especialistas em preparatórios para OAB, com muitas dicas, orientações e destaque dos temas mais recorrentes na prova", explica Adriana Rizzieri Zaque, gestora da unidade Damásio Cuiabá.

Para se inscrever, é necessário doar 03 litros de leite até o dia 24/11 na unidade Damásio localizada na Rua A, n° 296, bairro Morada do Ouro - setor Norte.

Toda a arrecadação será doada para entidades filantrópicas da região. São elas: Sociedade Beneficente de Proteção à Criança e ao Adolescente, Associação Pestalozzi de Cuiabá, Associação Resgatando Cidadania e Centro Espírita Manoel Philomeno de Miranda.

Além do Natal Solidário do bairro Novo Paraíso II e Lar dos Idosos São Vicente, em Várzea Grande.

Para mais informações, os interessados em participar do Dia Damásio OAB podem ligar no número (65) 3052-2188 ou enviar e-mail para o cuiaba@unidades.damasio.edu.br.