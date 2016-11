DA REDAÇÃO



Josefina Costa de Jesus, 67 anos, trabalha na secretaria de uma escola e sempre quis aprender informática para melhorar seu desempenho na função.

Ela faz parte do grupo de alunos do curso de informática para a terceira idade, que acontece no Laboratório de Informática Ana Heloiza Faria Pereira, na Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça (BPEEM), administrada pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

Dona Josefina chamou o marido para participar do curso, e os dois integram a primeira turma de 12 alunos que terão aulas gratuitas no laboratório recém-inaugurado. O curso ocorre até o início de dezembro e já existe a previsão para a abertura de novas turmas.

“Eu só conheço o básico em computador, e esse curso vai me auxiliar muito no trabalho. Acho essa iniciativa muito válida porque nunca é tarde para aprender”, disse ela.

O Laboratório de Informática da BPEEM, aberto na terça-feira (22), tem patrocínio da Fundação Bill & Melinda Gates, e conta ainda com o apoio do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP), tendo 10 máquinas de última geração à disposição da comunidade.

A iniciativa tem o objetivo de contribuir para a reformulação do papel das bibliotecas públicas estaduais, ampliando o acesso ao universo da informação e conhecimento, fortalecendo as bibliotecas. Além dele, a Biblioteca Estevão de Mendonça oferece ainda o Telecentro, com outras 10 máquinas disponíveis para o uso do cidadão.

“São dois espaços à disposição da sociedade. O laboratório está voltado às pesquisas científicas, trabalhos e outros conteúdos mais aprofundados, enquanto que o Telecentro é um local de inclusão digital e oferece serviços mais simples, como checagem de e-mail e rede social, entre outros”, explicou Patricia Jaeger, gerente da BPEEM.

A Biblioteca Pública Estevão de Mendonça foi uma das 50 contempladas em todo o país pelo projeto Recode, voltado ao empoderamento digital que atua junto às instituições comunitárias, bibliotecas e escolas públicas de todo o país. A abertura do Laboratório e reabertura do Telecentro, além do curso de informática para a terceira idade, movimentaram a tarde desta terça-feira (22) na Biblioteca Pública Estevão de Mendonça, que fica no Palácio da Instrução.

“Abrimos espaço dentro da Biblioteca para a oferta de cursos regulares e, com isso, queremos atrair a população para o local permitindo o acesso à informação das mais diversas maneiras, seja por meio da tecnologia ou o acervo físico deste espaço público que é riquíssimo e pertence a todo cidadão”, enfatizou Regiane Berchieli, secretária adjunta de Cultura.

Tanto o Laboratório de Informática quanto o Telecentro estão abertos ao público de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. Para usar os computadores é necessário realizar um cadastro e portar os seguintes documentos: CPF, RG, telefone, comprovante de endereço e e-mail.

Empréstimo de livros

Desde março deste ano a Biblioteca Pública Estevão de Mendonça voltou a emprestar livros depois de um hiato de dez anos. Interessados devem fazer um cadastro no local, levando originais e cópias dos documentos pessoais, comprovante de residência e duas fotos 3x4.

Tanto a confecção da carteirinha quanto o empréstimo são gratuitos. Cada pessoa tem direito a levar dois livros por um prazo de 10 dias, com possibilidade de renovação.

Fundada em 1912, a instituição completou 104 anos no dia 26 de março e é a maior na esfera de bibliotecas públicas de Mato Grosso. Hoje conta com aproximadamente 100 mil volumes catalogados e disponíveis para consulta.

A Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça está localizada no Palácio da Instrução, na rua Antônio Maria, nº 251, Praça da República, Centro de Cuiabá.