DA REDAÇÃO



Iniciada em 07 de novembro, a programação do Mês da Consciência Negra continua com diversas ações, como rodas de conversas, visitas às escolas municipais e estaduais, oficinas e palestras.

Na segunda (21.11), a Secretaria Estadual de Educação, Esporte e Lazer (Seduc), o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Cepir), órgão ligado à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh-MT) e o Instituto da Mulher Negra Mato-grossense (Imune) realizaram uma roda de conversa sobre as políticas afirmativas de igualdade racial.

Durante a reunião, ocorreu um debate sobre Afroativismo e Empoderamento Feminino pela Estética Social na Oca da Adufmat, localizada na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Nesta quinta (25.11), a sociedade pode acompanhar a 5ª Ação de Transformação Quilombola, que será realizada na Escola Estadual Tereza da Conceição, das 8 às 12 horas. Os alunos e a comunidade local participarão de palestras e oficinas.

A conscientização dos alunos é uma das ações mais importantes executadas pelo governo estadual, pois forma cidadãos conscientes da história brasileira. “As palestras, que começam a tomar corpo nas unidades educacionais, visam dar suporte às nossas crianças e adolescentes sobre este tema, que ainda é muito delicado e que levanta muitas dúvidas”, esclarece o superintendente de Políticas de Igualdade Racial (Supir) da Sejudh-MT, Antônio Santana da Silva.

As primeiras visitas foram nas escolas estaduais André Avelino, Pascoal Ramos e Tereza da Conceição. Na quinta (17), foram visitadas as escolas Marcelino de Campos e José de Mesquita. No dia 18 foi a vez das unidades da rede estadual Malik Didier e Ferreira Mendes, e da escola municipal Ângela Jardim. “A mostra Semana da Consciência Negra será levada ao maior número de alunos, e estamos verificando a possibilidade de realizar visitas a outros colégios”, informa Antônio Santana.

O cidadão que estiver interessado em participar das oficinas, encontros, reuniões e demais atividades podem entrar em contato pelos telefones (65) 3315-1500, 1529 e 1514, ou se informar junto aos diversos parceiros da Sejudh-MT, como a Federação Nacional de Umbanda e Candomblé (Fenucab), Grupo de Comissão Quilombola, Grupo de União e Consciência Negra (Grucon-MT), Associação dos Docentes da Universidade Federal de Mato Grosso (Adufmat) e Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Cepir). “Estas são apenas algumas das muitas instituições que tem nos ajudado a realizar o Mês da Consciência Negra”, acrescenta o secretário adjunto de Direitos Humanos, Zilbo Bertoli Júnior.

Consciência Negra

Em 20 de novembro comemora-se no Brasil o Dia da Consciência Negra, escolhido em homenagem ao Zumbi dos Palmares, que morreu neste dia em 1695. A data, estabelecida pela Lei 12.519/2011, foi escolhida pelo movimento negro brasileiro.