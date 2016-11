Enquanto a praça Aquidaban, localizada no Centro de Várzea Grande, começa a ser preparada para abrigar a segunda edição do ‘Natal Feliz’, a secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, responsável pelo evento, vai elaborando a grade de programação que contará com concertos, danças típicas, apresentações natalinas por parte de alunos da rede pública de ensino e instituições parceiras, shows regionais, feira gastronômica e parque de diversão.

O ‘Natal Feliz’ será realizado durante os quatro finais de semana consecutivos, a partir do próximo dia 3 de dezembro.

A programação será aberta com a chegada do Papai Noel, no dia 3 (sábado), a partir das 18h e em seguida tem início uma extensa programação de apresentações culturais.

Logo após a chegada do Papai Noel, se apresentam a Orquestra Ciranda Mundo e Ciranda São Mateus, a partir das 19h30. Logo após, um número de dança dos alunos da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘José Estejo’ será apresentado. O cantor Nando Ávila encerra o primeiro dia de atrações.

No domingo (4), a noite de shows será aberta com a banda da Orquestra do Instituto Jaiminho e se encerra com a cantora Mayara Patrizia com músicas natalinas, gospel e Hip Hop.

No dia 10 (sábado), a partir das 19h30, se apresenta a fanfarra da EMEB ‘Dirce Leite’. Em seguida será a vez dos alunos da EMEB ‘Tenente Abílio de Mores’ que levarão ao palco ritmos brasileiros e natalinos. Ainda na mesma noite haverá a apresentação de teatro de sombras e pandeiros dos alunos da EMEB ‘Gonçalo Domingos de Campos – CAIC’. À noite será encerrada com show do cantor Jero Neto.

No dia 11 (domingo), estão previstas a partir das 19h30, as participações e apresentações de ballet da Academia Genima, flashback com Sumara Untar, Cia Vostraz de teatro, Orquestra Pantanal dos alunos da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e show da Banda Thiago Synger.

No dia 17 (sábado), a partir das 19h30 os alunos da EMEB ‘Antônio Joaquim de Arruda’ trarão ao palco um corpo de ballet com 20 integrantes. Na sequência será a vez da fanfarra dos alunos da EMEB ‘Irenice Godoy de Campos Silva’, Coral Vésper com canções natalinas, Cenpre Som com apresentação de flautas. A noite se encerrada com show da cantora Renata Prado e banda.

No dia 18 (domingo), também a partir das 19h30, se apresentam o ballet da academia Luciana Lins, seguido pela Orquestra de Violinos Vésper, o Coral dos alunos da EMEB ‘Salvelina Ferreira da Silva’, apresentação cultural da associação Nipo-brasileira de Várzea Grande. O último domingo de apresentações será encerrado com show da cantora Laura Franco e banda.

No dia 22 (Quinta-feira) será a vez do Coral de Libras da EMEB ‘Padre Luis Maria Ghizone’, seguido pelo Coral Cristo Rei e show do cantor Ronie Miguel e banda.

No dia 23 (Sexta-feira), último dia do ‘Natal Feliz’, as apresentações terão início também a partir das 19h30 com o Coral da prefeitura, seguido pelo Coral Quarteto Instrumental da Igreja Adventista.

Como explica o secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Sílvio Fidelis, durante todos os oito dias desta edição do ‘Natal Feliz’, a praça Aquidaban estará com suas atrações natalinas disponíveis à população.

As famílias poderão visitar a nova Casa do Papai Noel, os novos brinquedos e a exposição permanente de um trenó, onde adultos e crianças poderão entrar e fazer muitas ‘selfies’, cenários giratórios, ‘fotofaces’ e bancos interativos que vão garantir a diversão de todas as famílias.

Presentes gigantes, bolas e enfeites natalinos estarão espalhados por toda a praça, ampliando a presença do espírito de Natal. As atrações e atividades na Praça terão início às 19h, já as apresentações artísticas e culturais às 19h30.