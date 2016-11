THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

O passageiro de um Fiat Uno morreu após o motorista do carro perder o controle da direção e cair da Trincheira do Zero Quilômetro, em Várzea Grande, na madrugada desta quinta-feira (24).

O condutor foi socorrido e encaminhado em estado grave para o Pronto-Socorro da cidade.

De acordo com o delegado Jeferson Dias, da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran), ao passar pela rotatória da trincheira, o motorista perdeu o controle, subiu no canteiro, atingiu uma grade de proteção e caiu na Avenida da FEB.

O passageiro identificado como Flávio da Costa Silva, de 37 anos, foi arremessado e morreu no local.

Já o condutor, Leandro de Magalhães Santos, de 27 anos, ficou preso às ferragens e teve que ser retirado pelo Corpo de Bombeiros. O atual estado de saúde dele não foi informado.

Testemunhas relataram que as vítimas tinham acabado de sair de uma boate na cidade.

No carro, conforme o delegado, havia diversas latinhas de cerveja. O acidente será investigado.