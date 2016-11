DA REDAÇÃO



Em 24 horas, entre os dias 22 e 23.11, a Polícia Militar recuperou 12 veículos roubados e furtados em diferentes pontos de Cuiabá e cidades do interior. São carros de passeio, utilitários e motocicletas, entre os quais uma caminhonete Fiat Strada roubada em Ouro Preto do Oeste, Rondônia.

Em Várzea Grande e outras áreas de atuação do 2º Comando Regional, a PM recuperou cinco carros e motos roubadas. Um deles, caminhonete S-10 de cor preta, os policiais da 6ª Companhia de Poconé apreenderam na comunidade Maravilha, zona rural.

A S10 havia sido levada pelos bandidos minutos antes, na área central de Poconé. A 6ª Cia da PM-MT já havia comunicado o roubo às unidades policiais da região e acionado o Ciopaer para fazer buscas aéreas. Os assaltantes abandonaram o veículo com a chave na ignição e se embrenharam na mata.

Em rondas da área dos bairros São Matheus e Formigueiro, policiais do 4º Batalhão, apoiado pelo serviço de buscas aéreas do Ciopaer, recuperaram um Prisma, cor vermelha, estacionado próximo a uma construção abandonada.

No Jardim Costa Verde, policiais recuperaram uma caminhonete Fiat Toro, cor prata, e apreenderam o condutor, um adolescente de 16 anos. O roubo havia ocorrido horas antes, no bairro Vila Formosa.

Já no residencial José Carlos Guimarães, duas adolescentes foram apreendidas e uma caminhonete L200 Triton recuperada. Os policiais avistaram o veículo trafegando no bairro e suspeitaram do nervosismo dos ocupantes com a aproximação da guarnição da PM. Durante acompanhamento um conseguiu fugir.

Já na comunidade Pirizal, também em Várzea Grande, a PM prendeu cinco suspeitos, três mulheres e dois homens, e apreenderam dois veículos, uma S-10 (branca) é um Sentra (preto) roubados na região metropolitana. Os suspeitos chegaram a atirar contra a viatura, porém não acertaram e acabam cercados e presos.

No município de Denise, policiais do núcleo local da PM-MT(7º Comando Regional) detiveram três suspeitos em um carro roubado. O Fiat Strada, com placa de Ouro Preto do Oeste (RO), trafegava pela área central com três homens aparentemente embriagados. A checagem do veículo via Sinesp (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública), apontou o registro do roubo e o nome do proprietário.

Já em Nobres, policiais do 7° Batalhão recuperaram um caro, Gol, furtado da Secretaria Municipal de Turismo. Parcialmente coberto por galhos, estava escondido em um local conhecido como Barra do Rio.

Em Cuiabá, foram recuperados dois veículos, um Corsa, modelo Classic, e uma motocicleta (Fan), nos bairros Doutor Fábio e Novo Horizonte, respectivamente. As apreensões ocorreram durante o trabalho de rondas de policiais da Companhia da PM do bairro Planalto, equipes do 3º Batalhão PM, porém não resultaram em prisões.

O Corsa, localizado no Doutor Fábio, havia sido roubado minutos antes em uma rua próxima. A vítima não ainda havia formalizado a queixa e seus pertences pessoais ainda estavam no carro. O roubo da motocicleta também ocorreu minutos antes da ação policial.

Em Pontes e Lacerda, durante patrulhamento em uma área rural próxima da cidade, policiais 18º Batalhão localizaram uma caminhoneta Ford Ranger abandonada. A checagem apontou registro de furto. Em Barra do Garças, no Jardim Amazonas II, a PM recuperou uma motocicleta durante operação policial.

Alguns veículos já foram entregues aos proprietários, outros estão nas delegacias nas cidades onde ocorreram as apreensões.