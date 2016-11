DA REDAÇÃO



Paratleta mato-grossense, Gleise Elen dos Santos, conquistou nesta quarta-feira (23) a medalha de bronze nas Paralimpíadas Escolares em São Paulo, na modalidade de judô (até 52 quilos). Com isso, a delegação do Estado conta com duas medalhas na competição.

O técnico de Elen, professor Gilmar Gracioso, exaltou o pódio da estudante, pois ela teve pouco tempo de preparação e enfrentou adversárias de alto nível. “A participação dela foi muito positiva, principalmente pela garra e determinação em vencer”, disse.

Elen destacou que estava muito nervosa durante a competição e que isso atrapalhou no desempenho. “A lição que tiro dessa competição é que eu preciso ficar mais calma e manter a concentração durante as lutas”, disse a garota que é deficiente visual. A jovem é da cidade de Itaúba (a 580 quilômetro de Cuiabá.

Gilmar ressaltou que, além da medalha, o judô é importante para formação social dos paratletas. “Seja atleta com ou sem deficiência, o judô é uma arte marcial que ajuda a disciplinar esses jovens, a torná-los mais seguros e independentes”, ressaltou o professor que mantém um projeto social de judô no Instituto dos Cegos de Cuiabá.

Também nesta quarta, a paratleta Amanda da Silva, conquistou medalha de ouro no arremesso do peso. Esse foi o primeiro ouro de Mato Grosso na história da competição.

As Paralimpíadas Escolares são realizadas no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. A competição começou nesta quarta e prossegue até sexta-feira (25).

A delegação de Mato Grosso conta com 11 paratletas nas modalidades de natação, tênis de mesa, judô, atletismo, e tênis de quadra em cadeira de rodas. O evento é realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).