Leandro Magalhães dos Santos, de 27 anos, o motorista do Fiat Uno que caiu da trincheira do Zero Quilômetro, em Várzea Grande, recebeu voz de prisão no Pronto-Socorro da cidade por embriaguez ao volante e homicídio culposo (quando não há intenção de matar).

O acidente, que ocorreu na madrugada desta quinta-feira (24), vitimou o passageiro do veículo, Flávio da Costa Silva, de 37 anos. Já Leandro – que está com uma tornozeleira eletrônica desligada - foi socorrido e encaminhado para a unidade de saúde.

De acordo com o delegado Jeferson Dias, da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran), o teste do bafômetro constatou que o motorista estava com 0,71 miligramas de álcool por litro de sangue. O resultado representa o dobro do que é preciso para ser considerado crime de trânsito.

“Ele [Leandro] passou por uma cirurgia nesta manhã. Assim que receber alta, voltará à prisão” afirmou o delegado ao MidiaNews.

Leandro Magalhães foi condenado em dezembro de 2012 a 5 anos e 4 meses de reclusão e 64 dias-multa pelo crime de roubo.

Consta na denúncia do Ministério Público Estadual (MPE) que ele e outros dois homens invadiram uma casa no Bairro Jardim Potiguar, em Várzea Grande, ameaçaram uma família e levaram uma moto, um celular, um capacete e uma TV LCD.

Em agosto deste ano, Leandro Magalhães foi submetido a uso de tornozeleira por decisão do juiz Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.

Na decisão, o magistrado ordenou que ele se recolhesse em sua residência, no período compreendido entre 20h e 6h, além de não frequentar casas de festas e ingerir bebida alcoólica.

O acidente

De acordo com o delegado, ao passar pela rotatória da trincheira, o motorista perdeu o controle, subiu no canteiro, atingiu uma grade de proteção e caiu na Avenida da FEB.

O passageiro foi arremessado e morreu no local.

Já o condutor ficou preso às ferragens e teve que ser retirado pelo Corpo de Bombeiros.

Testemunhas relataram que as vítimas tinham acabado de sair de uma boate na cidade.

No carro, conforme o delegado, havia diversas latinhas de cerveja.

