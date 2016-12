Lotérica de Cuiabá faz propaganda da aposta vencedora feita no local

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Em 2016, onze mato-grossenses ganharam nas loterias controladas pela Caixa Econômica Federal. Cinco deles levaram para a casa prêmios milionários.

Em fevereiro, um idoso, que não teve a identidade revelada, faturou sozinho um prêmio de R$ 2.942.618,04.

Ele fez uma única aposta no valor de R$ 3,50 na Lotérica Milionária, na Avenida Fernando Correa da Costa, no Coxipó.

Já em maio, o médico José Riva Júnior, filho do ex-deputado estadual José Riva, e mais dois amigos receberam o prêmio de R$ 11,2 milhões por terem acertado a Mega-Sena e ainda 12 quinas e 15 quadras.

Os três sortudos cuiabanos realizaram diversas apostas combinando oito números na lotérica Ponto da Sorte, próximo à rotatória da Avenida Miguel Sutil com a Rua Barão de Melgaço. O bilhete vencedor, com oito números, custou sozinho R$ 98.

Lotofácil

Em junho, um apostador de Cuiabá ganhou R$ 575 mil no sorteio da Lotofácil.

O ganhador acertou os 15 números, junto com outras cinco pessoas das cidades de Barreiras (BA), Anápolis (GO), Itabira (MG), Ponta Grossa (PR) e Itabira (MG).

Os apostadores que acertaram 14 dezenas (597 apostas) receberam R$ 1.404,48 cada. Esta modalidade de loteria ainda premia quem acerca 13, 12 e 11 números.

No dia 15 de agosto, um apostador de Cuiabá também ganhou R$ 422,7 mil no sorteio da Lotofácil.

No dia 18 de setembro, um apostador de Cuiabá acertou os 15 números da Lotofácil e levou para casa a quantia de R$ 306 mil.

Ainda em outubro, um sortudo de Araputanga (região Oeste do Estado) e ficou com o valor de R$ 365,2 mil num jogo da Lotofácil. O prêmio foi dividido entre 11 vencedores.

Por último, no dia 15 de dezembro, um apostador de Cuiabá levou para casa a quantia de R$ 862 mil pela Lotofácil.

Desta vez, além do cuiabano, outra pessoa - de Cascavel (PR) - também recebeu R$ 862 mil.

Em 2016, esta foi a modalidade que mais premiou em Mato Grosso.

Quina

No dia 7 de outubro, outro sortudo acertou sozinho os cincos números da Quina e faturou o prêmio de R$ 6.132.498,55.

Todos os prêmios da loteria federal prescrevem 90 dias após a data do sorteio.



Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).