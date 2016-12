Nivaldo e Adriana com a filha Rebeca, de oito meses; criança tem microcefalia

“Ela é nosso presente de Deus. Não vivemos abalados. Não colocamos empecilhos. Fazemos tudo que podemos por ela. O amor, o carinho, é o mesmo que teríamos se ela fosse saudável”.

A afirmação é do casal Nivaldo da Silva Almeida e Adriana Mendes Almeida, pais de Rebeca Mendes, de oito meses, que nasceu com microcefalia.

A família, composta pelos pais e dois filhos - Rebeca e outra menina de dois anos -, mora no Bairro Jardim Industriário, em Cuiabá.

Em entrevista ao MidiaNews, a mãe afirmou acreditar que a doença da segunda filha não tem relação com o vírus Zika, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti.

“Até hoje os médicos não nos explicaram o motivo dela ter nascido com microcefalia. Só soubemos que ela nasceria com a doença aos oito meses de gestação. Mas nem eu, nem o Nivaldo ficamos desesperados. Tudo foi muito normal”, afirmou.

Dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES) revelam um aumento drástico de microcefalia em Mato Grosso.

De janeiro a novembro deste ano foram registrados 58 casos, enquanto que no mesmo período do ano passado houve apenas seis.

O aumento também ocorre em todo o País. Um balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, no começo de novembro, mostra que já foram notificados 739 casos de microcefalia em 160 cidades, de nove Estados.

Para o casal, a falta de informação e tratamento para a doença é o principal problema.

“Falta muito recurso em Cuiabá. Ela precisa de fonoaudiólogo, oftalmologista, fisioterapia, para que possa evoluir mentalmente. Mas é muito difícil marcar essas sessões. Seria necessário ter uma unidade de saúde especializada para cuidar”, reclamou Nivaldo.

Rebeca recebe cuidados uma vez por mês no Hospital Julio Muller. Ela também é acompanhada pela policlínica do bairro onde mora.

“Os exames estão todos normais, segundo os médicos. No mais, não vemos diferença, por exemplo, do tratamento que a irmã dela, que não tem microcefalia, fez quando pequena”, revelou Nivaldo.

“O que nós podemos fazer por ela, nós fazemos. Eu deixo o trabalho para levá-la ao médico, mas, como eu disse, ela precisa de várias sessões de terapia, para se desenvolver. Isso nós não encontramos aqui em Cuiabá”, afirmou o pai.

O maior gasto dos pais é com leite e fraldas. Rebeca não toma nenhum tipo de remédio.

Rotina

Marcus Mesquita/MidiaNews Mãe conta que Rebeca é bastante agitada e gosta muito de atenção e carinho

A rotina da família começa às 6h, quando Nivaldo sai para trabalhar em uma oficina de caminhões. Enquanto isso, Adriana fica em casa com as duas filhas.

A mãe conta que o marido também ajuda na casa, já que Rebeca necessita de atenção a todo o momento.

“Às vezes, ele chega para almoçar e a comida ainda não está pronta porque eu tenho que ficar cuidando dela. Daí ele me ajuda, faz o almoço, limpa a casa”, disse Adriana.

Com sorriso no rosto, Adriana contou que Rebeca é bastante agitada e já come frutas e legumes.

“Ela acorda, mama, às vezes dorme, às vezes não e depois come. Ela quer atenção toda hora, e se não dá, ela estressa”, relatou.

“A irmã acaba ficando com um pouco de ciúmes, mas também ajuda a cuidar dela”, disse.

Preconceito

O casal afirmou que nunca sofreu preconceito por causa da condição de Rebeca. Segundo eles, se houve algum julgamento foi velado.

“Nós também quase não saímos de casa, vivemos mais entre a família e participamos de um grupo de oração. Nossa vida é essa”, disse Nivaldo.

Os pais revelaram, também, não ter medo que a filha sofra com preconceito no futuro.

“Nós damos muito amor, carinho e temos certeza de que tudo isso será a força para ela enfrentar tudo na rua”, afirmou Adriana.

Microcefalia

Em entrevista ao MidiaNews, o pediatra Euze Carvalho explicou que a microcefalia é uma condição neurológica em que o bebê nasce com o crânio menor do que o normal.

De acordo com o médico, isso acontece através de infecções como as causadas pela rubéola, citomegalovírus, toxoplasmose e mais recentemente pelo vírus da zika.

“Normalmente ocorre no primeiro trimestre de gestação, que é quando o feto ainda está em formação, mas também pode acontecer bem no início e raramente durante o parto”, afirmou.

Conforme Euze Carvalho, quanto mais precocemente a doença for descoberta, melhor será a qualidade de vida da criança.

“Claro que ela não vai ter condições de ter um desenvolvimento de uma criança saudável, mas pode, pelo menos, dependendo da situação - e com um tratamento adequado - ter uma vida normal”, revelou.

Segundo o médico, as complicações para uma criança com microcefalia são muitas, como dificuldades na fala, audição, locomoção, coordenação e equilíbrio.

O médico também disse que o tratamento de crianças com microcefalia em Cuiabá deixa muito a desejar.

“Na verdade, essa questão tomou uma importância grande depois dos casos que surgiram por conta da Zika. Porque foi um número grande, em pouco espaço de tempo, para uma doença que não sabíamos nada ou sabíamos muito pouco. O Brasil até fez um estudo muito rapidamente desse tema, mas a parte importante que é da assistência após o nascimento, sem dúvida, deixa muito a desejar. Demanda contratação de pessoal, formação de equipe. Cuiabá tem até alguns núcleos razoáveis, mas é insuficiente para atender a demanda hoje”, disse.

Euze Carvalho orientou as mulheres a não engravidarem nesse período em que Mato Grosso vive uma epidemia do vírus Zika.

Norteou, porém, que caso a gestação ocorra, que as futuras mães sigam a risca o pré-natal.

“Tem que tomar as vacinas direitinhos, usar repelente, roupas cumpridas, enfim, estar sempre atenta”, concluiu.