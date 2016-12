THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

O noticiário de 2016 para os mato-grossenses não ficará marcado apenas por eventos como a greve geral do funcionalismo pela RGA ou as eleições de outubro, mas também por uma série de mortes inesperadas e crimes chocantes.

A mais triste delas, talvez, foi a de um bebê de apenas 2 anos, esquecido pelo pai, o delegado da Polícia Civil Geraldo Gezoni Filho, dentro do carro.

O caso ocorreu no dia 26 de janeiro, uma terça-feira, em Cuiabá.

Após o almoço, o delegado iria levar o menino ao berçário mas, em função de um depoimento, marcado para o início da tarde, teria voltado direto para a DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa), na Avenida da Prainha, região central, e esquecido o bebê no carro.

O bebê só foi descoberto no final da tarde, quando pai e mãe resolveram ir à escola pegar a criança.

Quando chegaram no carro, perceberam que ele estava desmaiado.

A família ainda tentou levar o menino para o pronto-atendimento da Unimed, na Rua Barão de Melgaço, mas ele não resistiu.

O Instituto Médico Legal (IML) concluiu que a morte foi decorrente de asfixia por confinamento.

Isso acontece quando o indivíduo permanece em um ambiente fechado, onde não é possível a renovação do ar. O oxigênio é consumido e o gás carbônico aumenta paulatinamente.

Casos como a morte de bebês nestas circunstâncias, em geral, não resultam em punição para o pai.

O Código Penal brasileiro prevê o perdão judicial, uma vez que a morte de um filho já é considerada a maior das punições.

Latrocínio de padre

Outro caso que causou comoção foi o latrocínio (roubo seguido de morte) do padre João Paulo Nolli, de 35 anos, em Rondonópolis (212 km de Cuiabá).

Ele foi estrangulado e morreu asfixiado na madrugada do dia 9 de outubro.

Divulgação O padre João Paulo Nolli, que foi morto em outubro

Os acusados pelo crime, três adolescentes, foram condenados recentemente a cumprir pena socioeducativa de internação por prazo indeterminado.

Em depoimento à Polícia Civil, os menores confessaram que abordaram o padre na Avenida Presidente Médice e, depois de executá-lo, roubaram seu veículo, carteira e celular.

O padre era muito popular em Rondonópolis por realizar vários trabalhos sociais.

Morte de bacharel em Direto

A morte da bacharel em Direito, Ariadne Wojcik, de 25 anos, também causou bastante comoção em Mato Grosso.

Ela foi encontrada morta no dia 9 de novembro no Mirante de Chapada dos Guimarães (65 km de Cuiabá), após fazer uma publicação no Facebook denunciando o professor e procurador do Distrito Federal, Rafael Santos de Barros e Silva.

Conforme a Polícia Civil, Ariadne - que havia sido nomeada para um cargo comissionado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso - chegou ao mirante em um táxi.

A principal tese é de que ela tenha se jogado de um ponto mais alto do mirante e morrido na queda.

Na publicação, ela contou que o assédio teria começado durante um estágio no escritório de advocacia do procurador, em Brasília.

“As coisas ficaram muito estranhas quando ele demonstrava que sabia todos os lugares onde eu ia, sabia o teor das minhas conversas por WhatsApp, com quem eu falava, sabia as páginas que eu acessava no meu computador pessoal”, relatou.

No fim, ela afirmou que estava “exausta” e que não tinha mais forças para se desvencilhar das "artimanhas" do agressor.

“Que na próxima reencarnação eu possa fazer uso de todo aprendizado que tudo isso me trouxe, mesmo com tanta dor e sofrimento. Essa vida eu já não posso mais suportar, que Deus me perdoe e me entenda, mas ele já sabia, ele sempre sabe”, pontuou.

O delegado Diego Alex Martimiano, que investiga o caso, informou que a jovem sofria de depressão.

Já sobre o suposto assédio que a jovem teria sofrido, o delegado afirmou que enviou todas as informações ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), que vai avaliar se existem elementos ou não para possível abertura de um inquérito contra o procurador Rafael Silva.

Outros casos

O ano de 2016 ainda registrou outras mortes chocantes, como da universitária mato-grossense Gabrielle Franco Rodrigues, de 19 anos, que caiu do 5ª andar de um prédio em Rio Verde (GO).

Outro caso de grande repercussão foi a morte do coronel da PM Celso Henrique Barboza, atropelado enquanto pedalava na rodovia BR-070, no trevo de Nossa Senhora de Livramento.

Já o peão Webert Cordeiro, de 30 anos, morreu pisoteado por um touro durante uma apresentação de rodeio em uma exposição agropecuária em Juara (709 km ao Norte de Cuiabá).

Houve, ainda, a morte do aluno do Curso de Formação do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, Rodrigo Claro, de 21 anos.

Ele passou mal durante uma aula prática na Lagoa Travisan. Colegas do curso informaram que ele e outros colegas estavam sendo submetidos à prática de ‘caldos’ (afogamentos forçados).

A tenente Izadora Ledur está sendo investigada pela suspeita de cometer excessos durante o treinamento que causou a morte do jovem.

O inquérito policial aberto para apurar o caso ainda está em andamento.