O coronel Jorge Luiz de Magalhães, novo comandante da Polícia Militar, afirmou que a corporação vai priorizar a segurança em áreas consideradas sensíveis em Cuiabá no próximo ano.

De acordo com o coronel, um mapeamento revelou que alguns bairros da Capital despontam nos índices de criminalidade, principalmente roubo e homicídio.

“Nós temos um mapeamento, principalmente para trabalhar perfil homicida. Alguns bairros despontam, como a região do Coxipó, do Pedra 90, em torno do CPA. Essas são áreas prioritárias e que estão recebendo uma atenção especial”, disse.

“Nossa estratégia é aumentar a presença do policial nestas áreas para que nós possamos continuar inibindo essas ações”, completou.

Segundo Magalhães, a PM deverá seguir um planejamento estratégico que já vem sendo utilizado no decorrer de 2016 e que está apresentando resultados positivos.

Conforme o comandante, ao final deste ano a corporação deverá contabilizar mais de 10% de redução nos casos de homicídio na Capital.

“Tem Estado que está comemorando redução de 4% ou 5% nos indicadores de homicídio. Nós vamos fechar o ano com uma redução de mais de 10%”, garantiu.

Troca no comando

Magalhães assumiu o comando da PM em substituição ao coronel Gley Alves de Castro, sob os rumores de que a troca teria sido influenciada pela explosão de um caixa eletrônico na sede do Comando Geral da corporação.

Na época, Magalhães respondia pelo Comando Regional 1 (Capital e demais municípios do Vale do Rio Cuiabá).

Em entrevista ao MidiaNews, o novo comandante elogiou o trabalho que estava sendo realizado por Gley Alves e disse que pretende dar continuidade às ações que vinham sendo desenvolvidas.

“Já temos um planejamento estratégico para as forças de Segurança Pública e, na verdade, a gente pretende dar continuidade, dar ênfase ao policiamento ostensivo, ênfase na capacidade operacional”.

“Nós temos as áreas prioritárias e pretendemos continuar, através da análise estatística, investindo nessas áreas. Com blitz, com operações, buscando integração com as outras forças e com a própria sociedade”, reforçou.

Sobre a explosão do caixa eletrônico, Magalhães disse que entende que houve “falha de procedimento”, mas que irá aguardar o fim das investigações para se posicionar sobre o caso.

“Este fato está sendo tratado com o cuidado que ele merece e nós estamos aguardando a apuração, para que possamos trazer o resultado à tona e imputar a responsabilidade para quem tiver de ser responsabilizado”.

O assalto

A explosão do caixa eletrônico, instalado dentro do Comando Geral da PM, ocorreu na madrugada do dia 5 de dezembro, em Cuiabá.

O crime só foi percebido após os policiais da guarda ouvirem o barulho da explosão.

Os criminosos não conseguiram levar nenhuma quantia em dinheiro. Após o crime, a Polícia fez rondas na região, mas ninguém foi preso.

Em nota, a PM informou a abertura de um inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato.

O delegado Flávio Stringuetta, do Grupo de Combate ao Crime Organizado (GCCO), não descartou a hipótese de participação de policiais militares na ação.

O caso segue sob investigação da Polícia Judiciária Civil.

