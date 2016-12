A estudante Lorrayne Miranda do Prado (no detalhe) que foi morta pelo ex-namorado em VG

THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

Lorrayne Miranda do Prado de 18 anos, Elane Francisca Miguins Santos, de 27 anos, Maria Juraci Bernardina do Nascimento, de 37 anos e Sebastiana Aparecida da Silva de 40 anos.

Quatro mulheres, quatro sonhos, quatro vidas que foram retiradas, pelos ex ou atuais companheiros, em 2016, em Mato Grosso.

Entre elas, a última a ser assassinada foi Sebastiana da Silva. O crime ocorreu na cidade de Sinop (500 km ao Norte de Cuiabá) no dia 12 de dezembro.

O marido dela, Raimundo Oliveira de Souza, de 36 anos, foi preso em flagrante e confessou para a Polícia Militar que cometeu o crime após a mulher dançar com outro homem em uma festa.

Ele desferiu vários golpes de facão contra Sebastiana, que chegou a ser socorrida mas não resistiu aos ferimentos.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) informou que entre janeiro a setembro deste ano, 64 mulheres morreram vítimas de homicídio no Estado. No

Reprodução A comerciante Maria Juraci que foi morta a facadas pelo ex-marido

mesmo período do ano passado foram registrados 64.

O levantamento da Sesp-MT, porém, não especifica os tipos de assassinatos contra a mulher, que aconteceram em Mato Grosso, nem a motivação dos crimes

Hellen Lorrayne

A estudante Hellen Lorrayne, de 18 anos, foi assassinada com um tiro na cabeça no dia 26 de julho, no bairro Jardim Maringá II, em Várzea Grande.

O ex-namorado dela, Vinícius Paes de Barros Alcântara, de 18 anos, foi preso cerca de 15 dias depois do crime e confessou que matou a jovem, mas negou que o disparo tenha sido intencional.

A vítima se relacionou com o suspeito por cerca de três anos e teve uma filha com ele, de menos de um ano.

No dia do assassinato, Hellen estava com a filha na casa de um vizinho com amigos quando o suspeito chegou armado no local.

Ele mandou que ela entrasse na casa e ordenou que o primo de Hellen, de 11 anos, pegasse a menina e saísse.

Para a Polícia, o menor afirmou que obedeceu a ordem e, logo em seguida, ouviu o barulho do tiro.

Ele retornou à residência e encontrou a prima caída no chão.

O menor pediu ajuda a vizinhos, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma equipe médica se deslocou ao endereço e encaminhou a vítima até o Pronto-Socorro da cidade em estrado gravíssimo.

Ela não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

Maria Juraci

A comerciante Maria Juraci foi morta a facadas pelo ex-marido no dia 7 novembro em Peixoto de Azevedo (691 km ao Norte de Cuiabá).

O homem foi preso dois dias depois e também confessou o crime alegando ciúmes.

O casal tinha quatro filhos e estava separado há cerca de cinco anos.

Em depoimento à Polícia Civil, uma amiga da vítima - com quem ela morava - relatou que o crime aconteceu por volta das 10h, quando Maria estava em casa e o ex-marido teria chegado ao local pedindo para conversar com ela.

Ainda conforme o relato, minutos depois, a amiga ouviu um barulho e, quando saiu na calçada para ver o que havia acontecido, encontrou Maria caída no chão, com as mãos no pescoço e sangrando muito.

Ela foi socorrida por vizinhos e levada até o Hospital Regional da cidade, mas perdeu muito sangue e acabou morrendo.

Reprodução Elane Francisca foi morta a tiros pelo marido em Alta Floresta

A amiga ainda relatou que a vítima já havia registrado diversos boletins de ocorrência e atualmente estava com uma medida protetiva contra o ex.

Elane Francisca

Já Elane Francisca foi morta a tiros pelo marido, após uma discussão na residência onde moravam em Alta Floresta (803 km ao Norte de Cuiabá), no dia 31 de outubro.

Após o crime, o homem mandou um áudio por meio do aplicativo WhatsApp no grupo da família da vítima, contando o ocorrido e pedindo perdão aos familiares.

Alex Carvalho da Silva, de 26 anos, se entregou à Polícia Civil dois dias depois do crime e confessou ter matado a esposa.

Ele afirmou que fugiu porque se apavorou ao ver a mulher morta caída no chão.

Foi a irmã de Alex, Janaina Carvalho da Silva, quem encontrou o corpo da vítima, já sem vida, dentro da residência.

Em seu relato à Polícia Civil, Janaina disse que horas antes do crime estava com a vítima num clube e que, por volta das 4h, Elane disse que iria para a casa e aguardaria a cunhada no local.

No entanto, quando Janaina chegou, notou que a janela da casa estava aberta. A irmã do suspeito disse que chamou Elane por várias vezes, mas não obteve resposta.

Desconfiada, Janaina disse que pulou a janela e viu o corpo de Elane no chão. Em seguida, chamou a Polícia Militar.

Segundo ela, a família apenas soube que teria sido o irmão porque ele mandou uma gravação no grupo da família da vítima.

Elane e Alex eram casados há 13 anos e têm um filho de 8 anos.