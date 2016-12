THAIZA ASSUNÇÃO

Era uma tarde ensolarada do dia 2 de agosto. Os soldados da Polícia Militar Élcio Ramos Leite e Wanderson José Saraiva foram designados para uma diligência no bairro CPA II, em Cuiabá, a fim de investigar uma suposta comercialização ilegal de armas de fogo.

Os militares - que eram lotados no Setor de Inteligência do 24ª Batalhão - marcaram um encontro com os suspeitos do crime, os irmãos André Luiz Alves de Oliveira e Carlos Alberto de Oliveira Júnior, fingindo serem pessoas interessadas em comprar a arma.

No local, teriam sido orientados pelos irmãos a acompanhá-los até o local onde a arma estaria guardada.

Ao chegar à casa, entretanto, teria ocorrido uma “discussão” entre eles. O PM Élcio Ramos acabou sendo assassinado por André Luiz.

O caso mobilizou centenas de policiais militares e civis. Logo depois, André Luiz apareceria morto.

Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), o assassino do militar teria reagido à prisão. O corpo dele, porém, apresentava marcas de espancamento.

A morte do PM seguida do assassinato do suspeito dividiu opiniões na Capital.

Muitos concordaram com a ação que resultou na morte de André Luiz, no estilo “bandido bom é bandido morto”.

Mas outros criticaram o uso da justiça com as próprias mãos.

Sobre a discussão na residência, a Sesp informou que os militares foram rendidos pelos irmãos após se identificarem.

Já Carlos Oliveira - pai dos jovens - negou que os filhos vendessem armas pela internet e disse que eles sofreram “tentativa” de extorsão dos PMs.

O pai disse ainda que André Luiz foi executado pela polícia.

Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Polícia Civil de Mato Grosso (Siagespoc), Cledison Gonçalves, o caso poderia ter sido evitado se a Polícia Militar não exercesse a função de investigadora.

Segundo Cledison, investigar é função da Polícia Civil e não da Militar. Ele afirma que Elcio não estava preparado para tal função.

“Se este PM não estivesse desempenhando o papel de policial civil, poderia estar vivo, assim como o outro cidadão que faleceu no mesmo episódio”, afirmou.

Prisão em flagrante

O irmão de André Luiz, Carlos Alberto, tentou fugir mas foi preso em flagrante.

Ele responde por homicídio qualificado, tentativa de homicídio (praticada contra o parceiro do PM Élcio) e posse ilegal de arma.

De acordo com denúncia do Ministério Público Estadual, apesar de não ter sido o autor dos disparos, Carlos Alberto seria o responsável por imobilizar Wanderson José, facilitando para que o seu irmão, André Luiz, atirasse contra a Élcio Ramos.

“Ao invés de atender à ordem de prisão e se render, o denunciado escolheu afrontar não o agente policial, mas a instituição da Polícia Militar, e pôr fim à vida de um jovem policial, que estava nada mais que cumprindo a sua missão em defesa da sociedade”, diz trecho da denúncia.

