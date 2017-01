JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Cento e quarenta e três pessoas morreram em acidentes de trânsito, em Cuiabá e Várzea Grande, de janeiro até o fim de novembro este ano.

Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), que em Cuiabá registrou 110 mortes e em Várzea Grande 33. Ainda não há dados oficiais sobre dezembro.

O número representa um leve aumento se comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 138 mortes na Região Metropolitana.

Acidentes que chocaram

Muitas mortes em acidentes decorrem da falta de cinto de segurança. Apenas 50,2% da população têm o hábito de colocar o dispositivo, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Um dos acidentes que chocaram o Estado foi o da jovem dentista Camile Beatriz Valdameri, de 24 anos, que morreu no dia 27 de maio, na Capital. Ela não usava cinto de segurança.

Divulgação Wilstter da Silva Ferreira, de 20 anos, morreu após o veículo em que ele estava colidir com um poste, no Bairro CPA 2

Camile morreu após bater o veículo que dirigia em um poste na Avenida Jules Rimet, perto da Rodoviária de Cuiabá. Horas antes, ela estava em uma residência, junto de amigos da faculdade de Odontologia, curso que concluiu em 2015 na Universidade de Cuiabá (Unic).

Segundo a Polícia Civil, o carro em que ela estava - um Ford Fiesta - ia na contramão e bateu de frente com um poste. Ela morreu no local.

Outro acidente da mesma gravidade e que causou grande comoção foi o que resultou na morte de Wilstter da Silva Ferreira, de 20 anos. Ele morreu em março, após o veículo em que estava - um Ford Ka - colidir com um poste, no Bairro CPA 2.

Wilstter estava no banco do passageiro do veículo, que era conduzido por um amigo. Ele teria dormido ao volante.

O jovem morreu dois dias antes de completar 21 anos.

Em julho deste ano, o jovem Pedro Henrique Miranda Moschiar, de 18 anos, também morreu após perder o controle do carro e colidir com um poste.

O acidente aconteceu na Avenida 31 de Março, na entrada da Cohab Cristo Rei, em Várzea Grande.

Segundo a Polícia, o rapaz estava sozinho. Ele ficou preso às ferragens e foi necesssário apoio do Corpo de Bombeiros para retirá-lo do carro.

Pedro Henrique Miranda Moschiar, de 18 anos, também morreu após perder o controle do carro

Conforme as informações da polícia, o rapaz teve duas paradas cardíacas ainda no local do acidente.

O jovem morreu após dar entrada no Pronto-Socorro de Cuiabá.

Pedro Henrique havia tirado sua Carteira Nacional de Habilitação apenas quatro meses antes do acidente.

Morte de criança

Ainda no mês de julho, um acidente na Avenida Miguel Sutil resultou na morte de uma criança de 11 anos.

A fatalidade aconteceu próximo à Churrascaria Boi Grill, ao lado do Parque Mãe Bonifácia.

O veículo Chevette, ano 1977, era conduzido pelo irmão do menor, que perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária.

O carro só parou quando bateu em uma árvore. A colisão atingiu a parte lateral, onde a criança estava sentada no banco do passageiro.

O menino ficou preso às ferragens e foi necessária a intervenção do Corpo de Bombeiros. A criança ainda teve uma parada cardíaca.

Uma criança de 11 anos morreu após um veículo Chevette, ano 1977, bater em árvore de canteiro na Miguel Sutil

O irmão não se feriu na ocasião.

Acidente com moto

O motociclista Ícaro Taques Lemes, de 28 anos, morreu de julho na Capital.

Ele perdeu o controle da direção e acabou caindo, batendo com a cabeça no meio-fio, na Avenida Tenente Coronel Duarte (Prainha), em Cuiabá.

Em novembro, a jovem Luana Mayra, de 21 anos, também morreu em decorrência de acidente com motocicleta.

Ela ficou três dias internada no Pronto-Socorro da Capital, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações de amigos da vítima, o acidente teria sido causado por conta da pista molhada.

Luana pilotava uma Bis vermelha quando perdeu o controle na Avenida Miguel Sutil, nas proximidades da rodoviária de Cuiabá. Chovia no momento do acidente.