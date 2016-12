DE O DIA



Arlette Salles será submetida no próximo domingo a uma biópsia para retirada de um tumor recentemente descoberto pela atriz de 71 anos. A operação foi decidida e marcada às pressas nos últimos dias. Mesmo assim, Arlette não alterou de maneira drástica sua rotina de ensaios da peça “O que o mordomo viu”, marcada para acontecer amanhã, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói.

A coluna procurou a assessoria de imprensa da atriz, que até o momento não se posicionou sobre o assunto. Adriana, secretária particular da atriz, preferiu não declarar nada sobre o assunto, alegando que precisaria da autorização de Arlette.

Por conta deste problema de saúde, as apresentações de sábado e domingo da peça foram canceladas. A estreia nacional, nesta sexta à noite, foi mantida, com a presença confirmada de Arlette no elenco. E a Chaim Produções informou que o cancelamento deve-se a um “problema de saúde”.

Fonte http://blogs.odia.ig.com.br/leodias/2014/01/16/arlette-salles-descobre-tumor-e-sera-submetida-a-operacao-no-domingo/