ÉRIKA OLIVEIRA

DA REDAÇÃO

“Eu não sei qual o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar todo mundo”. A frase é antiga, mas não perde a atualidade.

É a partir desta perspectiva que a coaching Iracema Irigaray orienta seus alunos a levarem a vida reconhecendo seus próprios valores e necessidades e alinhando-os às suas vontades para alcançar seus objetivos.

A virada do ano, normalmente, é a época em que as pessoas param para refletir e definir o que desejam alcançar no ano que começa. Mas, segundo Iracema, menos de 20% dessas pessoas em todo o mundo conseguem, de fato, realizar esses objetivos.

De acordo com a coaching, isso acontece porque estamos focados em agradar aos outros e não em fazer aquilo que realmente queremos.

“Nossa necessidade de agradar é muito grande. Não existe uma receita para se atingir as metas, mas existem dicas. O primeiro passo é desvendar o que realmente é importante para você”, explica.

Quando foi que você parou para olhar para a própria vida?

Para a coaching, a partir do momento em que encontrarmos o eixo daquilo que tem um significado profundo em nossa vida teremos chances reais de atingir as metas que estabelecemos.

Com a aproximação de um novo ano e após todas as reflexões acerca do ano que passou, Iracema diz que, mais importante do que elaborar metas a curto prazo, é mudar hábitos de vida.

“Reflita sobre o que faz você feliz e não aos outros. Quando foi que você parou para olhar para a própria vida?”, questiona.

Iracema alerta para o fato de que viver em função de valores que não são seus levam para uma vida sem significados e, por isso, estaríamos sempre atarefados, porém insatisfeitos.

“As pessoas estão apenas sobrevivendo. Essa falta de significado está sendo preenchida com quantidade”.

Para se alcançar a tão sonhada felicidade, segundo Iracema, é preciso alinhar estes valores com os objetivos e praticar isso no dia a dia.

Do contrário, viveremos uma ilusão de que só seremos felizes se conquistarmos “coisas” - e esse dia nunca irá chegar.

Planeje-se

Conforme a coaching, outro motivo que nos afasta da realização dos nossos projetos de vida é a falta de planejamento.

“A gente vive o lema do Zeca Pagodinho do ‘deixa a vida me levar’. E a vida leva”, brinca Iracema.

“Como é que eu vou saber se eu estou caminhando em direção a essas metas se eu não planejo?”, completou.

E é aí que entra o trabalho de um coaching, que, segundo Iracema, tem a função de ajudar as pessoas a chegar onde se escolheu.

“Você estabelece uma meta e, por meio de algum mapeamento, nós vamos escolher o melhor caminho para você chegar onde quer”.

Uma das orientações que ela dá a seus alunos - e que qualquer pessoa pode fazer em casa - é utilizar a roda da vida.

Reprodução A Roda da Vida é uma técnica de avaliação pessoal separada em setores

A roda da vida é um sistema que foi desenvolvido pelos hindus, para que as pessoas pudessem avaliar cada parte de sua vida e definir quais pontos estão satisfatórios e quais precisam ser mudados.

“Avalie como foi este ano que passou, onde você caiu, o que te fez bem, como foi o seu ano de maneira geral. Antes de planejar o próximo ano, reflita sobre o que 2016 te ensinou, o que deve ser deixado para trás e o que deve ser potencializado no próximo”.

Este processo, segundo a coaching, é importante para que as pessoas consigam enxergar claramente onde querem e o que se deseja atingir em 2017.

“Estabeleça pelo menos duas metas para cada área. Veja o que você está priorizando e, a partir daí, vá mapeando. Não adianta dizer apenas que quer chegar lá porque a maioria das pessoas ainda não sabe onde quer chegar”, elucida.

Seja grato

Para muitas pessoas, 2016 foi um ano marcado por experiências negativas. De forma direta ou indireta estivemos abalados em função de acontecimentos globais.

Grandes tragédias, acidentes aéreos, países em guerra, desesperança política, etc. Para Iracema, neste momento, é fundamental que todos tentem observar estes acontecimentos como um período de transição.

“O mundo está passando por uma transição em termos sociais e morais. É importante olhar para isso. Há 100 anos as pessoas achavam a escravidão normal, outro dia uma mulher bateu em um cachorro e quase foi linchada. A consciência das pessoas está mudando”, observou.

Por fim, ela destacou a importância de lançar um olhar otimista sobre todas as situações.

“Na vida, tem de tudo na mesma proporção. É preciso entender por que o seu olhar está voltado para o cinza”, disse.

“Para quem tem dificuldade de enxergar as coisas boas, um bom exercício é relembrar experiências anteriores de grandes crises. Como você saiu dessas crises? Mais fraco ou mais forte? Nós somos assim”, completou.