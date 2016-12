O Sistema Nacional de Emprego (Sine) disponibiliza 654 vagas de empregos nesta semana em Mato Grosso, nas mais diversas áreas. Os postos de trabalho estão disponíveis em 18 unidades do Sine, sendo uma em Cuiabá e 17 no interior do Estado.

Somente em Sapezal (a 529 km de Cuiabá), são ofertadas 220 vagas de trabalho, sendo 120 para operador de máquinas agrícolas e outras 40 para auxiliar agrícola. Já em Lucas de Rio Verde (a 332 km da Capital) estão sendo disponibilizadas 182 vagas de trabalho, 60 delas para operador de caixa e outras 30 para repositor de mercadorias.

Em Cuiabá estão disponíveis 42 vagas, sendo que seis são exclusivas para pessoa com deficiência. Aos interessados, a unidade do Sine Matriz está localizado na Rua Baltazar Navarros, bairro Bandeirantes, região central da capital. O horário de funcionamento é das 07h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira.

As vagas também podem ser acessadas pelo site da Setas www.setas.mt.gov.br ou no portal maisemprego.mte.gov.br.

