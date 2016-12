Dúvidas e informações sobre a Identificação Civil poderão ser sanadas pela população em um novo campo no site da Politec. No espaço, situado no lado inferior esquerdo do site, poderão ser obtidas informações a respeito de prazos, documentos necessários para a emissão do documento de identidade, prioridades, entre outras questões.

O serviço, desenvolvido pela Ouvidoria da Politec pelo Setor de Tecnologia da Informação reúne informações que correspondem a 40% das manifestações recebidas pela Ouvidoria da Politec.

“Vimos a necessidade de acrescentar essas informações no nosso site, para facilitar o acesso da população, com respostas às perguntas frequentemente encaminhadas à ouvidoria”, afirmou a ouvidora setorial Stela Pacola.

Além do campo em que é possível ter respostas sobre as perguntas frequentes, o cidadão poderá realizar o pré-cadastro do RG, através do link para o Portal da Segurança, para agilizar o atendimento no posto de identificação.

O site informa também os horários de atendimento, acompanhamento do processo de confecção do RG, lista com os endereços e telefones de todos os postos de identificação do Estado, a padronização da Foto 3x4, além da emissão dos boletos, e os critérios de isenção da taxa.

Ouvidoria

A Ouvidoria da Politec é um canal de comunicação entre o cidadãos usuários, clientes e os setores da instituição. Sua função principal é receber a sociedade em geral para que possam criticar, sugerir, reclamar ou elogiar as ações da Politec. Para isto, o setor possui ferramentas, como o telefone 0800 647 8987 da Central de Atendimento ao Cidadão, e o site da ouvidoria que recebe e encaminha as manifestações para a Politec.

Extensão da Ouvidoria Setorial do órgão, a CAC busca estabelecer um canal ágil, direto e específico de comunicação com o usuário (cidadão, promotores de Justiça, juízes de Direito etc) dos produtos e serviços da Politec para fornecimento de informações acerca de demandas.