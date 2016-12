DA REDAÇÃO



A Polícia Federal apreendeu cerca de 70 comprimidos de ecstasy enviados como encomenda pelos Correios.

O flagrante ocorreu na terça-feira em Rondonópolis (218 km de Cuiabá). Três homens foram presos em flagrante e os policiais ainda encontraram mais drogas no interior da residência onde a encomenda foi entregue.

A droga foi dentificada pelo sistema de raios-x dos Correios, que acionou a Polícia Federal sobre o conteúdo suspeito.

A partir das informações do destinatário, uma equipe de policiais se deslocou até a residência para realizar o flagrante no momento da entrega.

Após a chegada do carteiro, um veículo com três pessoas se aproximou da casa. Uma delas desceu, disse ao entregador que morava no local e que também era o dono da encomenda.

Foi dada voz de prisão em flagrante ao recebedor da encomenda e aos outros dois homens que estavam no carro.

Ainda em abordagem, os policiais encontraram no interior da casa 46 gramas de maconha.

Muito usado nas chamadas baladas e altamente estimulante, o ecstasy é conhecido como a "droga do amor".