DA REDAÇÃO



A Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, entregou na terça-feira (20), mais de 70 títulos definitivos de propriedade aos moradores do bairro Nova Esperança III. A entrega foi realizada no Centro Comunitário do bairro.

O secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Paulo Borges Junior, falou aos moradores sobre o processo de regularização fundiária no município. Ele explicou que para chegar na entrega do título definitivo o trabalho passou por várias questões jurídicas, ambientais e urbanísticas.

“É um projeto complexo, mas que trouxe tranquilidade para milhares de famílias cuiabanas. Encerramos o ano, em uma gestão que deixa sua marca na história de Cuiabá, onde realizamos sonhos e deixamos a segurança do documento que garante o seu patrimônio, além de valorizar o imóvel. Quero desde já, deixar registrado meu agradecimento, principalmente ao prefeito Mauro Mendes pela confiança na realização desse desafio, que foi a entrega de títulos. Quero agradecer minha equipe da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária por toda dedicação nesse trabalho de sucesso”, finalizou Paulo Borges.

“Estamos pautados na transparência e eficiência do serviço prestado. Hoje, realizamos mais uma entrega de títulos e vamos continuar nosso trabalho até o fim da gestão do prefeito Mauro Mendes. Parabéns a toda equipe que fez parte desse trabalho que encerra com praticamente 80% dos bairros de Cuiabá regularizados”, disse o secretário-adjunto Erivelto Vieira Nunes.

Para Uvalnir José de Oliveira, 68 anos, aposentado e morador do Nova Esperança III há 22 anos, é gratificante receber o documento que trás segurança do seu imóvel. Contou que construiu a casa com as próprias mãos, um patrimônio que deixa com muito orgulho para os filhos.