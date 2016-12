O mexicano Juan Pedro Franco, considerado o homem mais gordo do mundo, com 590 quilos de peso, começará um tratamento para perder 10% de sua massa corporal e depois se submeter a duas cirurgias para recuperar a saúde.

Juan Pedro Franco no Hospital de Gastric Bypass em Guadalajara, no México (Foto: Héctor Guerrero/AFP)

"Nos primeiros dias, senti muita fome, mas atualmente só psicologicamente, pois me dão de comer cinco vezes por dia, e depois tomo líquidos que me mantêm bem. O médico me diz que estou no bom caminho, e desejo que me operem o mais rápido possível", afirmou Juan Pedro.