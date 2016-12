DA REDAÇÃO



Dando sequência às inúmeras obras do Programa de Modernização da Infraestrutura da Rede Municipal de Educação, que garante reforma total das unidades educacionais com recursos próprios, a Prefeitura de Cuiabá, entregou nesta quarta-feira (21), mais uma escola totalmente transformada. Desta vez, a unidade contemplada foi a Escola Silva Freire, localizada no residencial Itapajé.

A unidade de ensino, que atende aproximadamente 300 alunos, da pré-escola ao 3º ano do ensino fundamental, recebeu um novo visual arquitetônico com a substituição do telhado por estrutura metálica e telhas termoacústica, aplicação de revestimento cerâmico nas paredes de todas as salas e corredores, reforma geral da biblioteca e refeitório, troca de toda a instalação elétrica, novo paisagismo, além de padronização e substituição de todo o mobiliário.

Conforme destacou a secretária Municipal de Educação, Marioneide Kliemaschewsk, a escola está com uma estrutura moderna e bem mais bonita, no entanto apenas isso não é o suficiente para a melhoria da qualidade do ensino.

“Ter uma escola como essa é o sonho de qualquer profissional, mas o que importa e faz toda a diferença, sem dúvida nenhuma, é o trabalho desenvolvido pelos profissionais dentro da unidade e aqui observamos que esse trabalho está se destacando cada vez mais”, observou a secretária, usando como exemplo o aluno Joilyson Miguel Santos, do 1º ano e de apenas 7 anos de idade, que fez a leitura de um trecho do livro “Bugrinho – Que menino é esse?”, uma biografia do poeta Silva Freire, adaptada para crianças e escrita pela filha do poeta, Daniela Freire.

“É muito emocionante e satisfatório para mim, enquanto uma professora da rede municipal, ver o desenvolvimento desse aluno e saber que todo esse progresso é fruto do trabalho dos profissionais dessa escola”, elogiou a secretária.

A aluna Emily, do 3º ano, também recitou um poema de Silva Freire escrito para a filha Larissa Freire.

Construída em 1996, a unidade de ensino nunca havia recebido uma reforma e encontrava-se com toda a infraestrutura em situação precária.

Para o diretor da escola, Francisco Gonçalves de Assis, esse foi um dia muito especial para toda a comunidade escolar. “Essa reforma foi um presente para todos nós, que por muito tempo desejamos isso. Estamos muito agradecidos em recebermos uma nova escola, com mobiliários novos e salas climatizadas, ou seja, um ambiente agradável e muito melhor para trabalhar e estudar”.

O novo diretor da escola, que foi empossado na terça-feira (20), Sérgio Lacerda, será o responsável por garantir que toda a comunidade cuide e zele da unidade. “Fomos presenteados com essa reforma de qualidade e agora nosso papel é trabalhar diuturnamente para que, no final da nossa gestão, possamos entregar essa escola da mesma forma que recebemos”, disse o novo diretor.

Uma das filhas do poeta e diretora administrativa da Casa Silva Freire, Larissa Silva Freire, prestigiou o evento e disse que ficou muito emocionada em ver a escola que homenageia seu pai recebendo uma reforma tão importante.

“Sempre fomos parceiros da escola e acompanhamos todo esse processo e estar aqui hoje vendo essa transformação é muito gratificante”, disse Larissa, que doou à escola uma coleção de obras de seu pai. “Essas obras vão contribuir para reforçar o projeto político pedagógico da escola, contribuindo para o ensino dessas crianças”, concluiu.