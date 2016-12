DA REDAÇÃO



O corpo de Ballet do Instituto Jaiminho está na programação do ‘Natal Feliz’ da noite desta sexta –feira (23), com um misto do musical “As Crônicas da Princesa Iris do Reino de Crislóvia”.

Essa é a primeira vez que o grupo de ballet se apresenta no palco do Natal Feliz. Com elenco composto por 50 dançarinas o público irá conhecer com magia e encanto a história e saga da Princesa Iris.

Para a diretora artística e professora de dança, Lauriene Antéia Pereira mais do que um conto de fadas, o musical deixa como mensagem que a felicidade acontece nos momentos simples que dividimos com quem amamos e confiamos.

“Apesar da madrasta Morgana aprisionar a Princesa em um reino desconhecido, o valor da amizade a fez superar todas as dificuldades e se libertar”, explicando a professora que esta é a principal mensagem.

“ O valor da amizade. Segundo informou ainda Lauriene Antéia Pereira, o espetáculo completo já foi apresentado há algumas semanas durante o encerramento das atividades do Instituto do ano letivo de 2016.

“ O que será apresentado na Praça é parte do contexto geral do musical. O ballet leva quatro coreografias, mas será o suficiente para o público entender e se encantar com a história”, afirma a professora.

O Instituto Jaiminho funciona em Várzea Grande desde 2007 e atende em média 80 adolescentes, com idades entre 10 e 17 anos com aulas de reforço, oficina de música, teatro, dança, informática e esportes (vôlei e futsal).

O objetivo do Instituto é ofertar cultura aos jovens e compartilhar o aprendizado envolvendo suas famílias. Um dos requisitos para o ingresso na instituição é o jovem pertencer a rede pública de ensino, ter e manter boas notas e se envolver com os projetos.