Uma manhã com muita música, amor, solidariedade, ações preventivas de saúde e atividades recreativas e de lazer. Foi nesse clima de descontração e alegria que os 63 moradores do Lar dos Idosos Vicentino de Paulo receberam uma equipe de técnicos do Centro de Saúde do Jardim Imperial.

Integraram também a equipe técnica servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea que levaram ao Lar atividade de musicoterapia. A visita ocorreu na manhã desta quinta-feira (22).

Como parte das atividades foi inserida alimentação saudável onde os técnicos orientaram sobre o valor nutricional dos alimentos. Além de aferição de pressão arterial e ginástica laboral. Na oportunidade, a equipe de musicoterapia promoveu a interação e descontração dos moradores na terapia da dança.

A ação está inserida nas atividades e estratégias planejadas e executadas pela Rede de Atenção Básica de Saúde do Município. “Durante a visita na unidade identificamos vários pacientes no abrigo que são da nossa área de abrangência e decidimos propor um dia diferenciado para eles”, relata a enfermeira Aparecida Arruda.

A escolha por uma manhã de musicoterapia foi pensada para aproximar os profissionais da saúde com os idosos proporcionando lazer e diversão associado a práticas saudáveis.

“A música recupera a autoestima e proporciona qualidade de vida. Também melhora a saúde física e mental porque ajuda nos movimentos, na coordenação motora e no equilíbrio. Vamos implantar uma sistemática de visitas mensais aqui no Lar dos Idosos. Queremos realizar todo mês uma visita para acompanhar e trazer um pouco mais de alegria para eles. Com isso, pretendemos fortalecer a estratégia do Programa Saúde do Idoso in loco. Com isso, eles se sentem valorizados e recupera a autoestima”, explicou a enfermeira.

Um dos objetivos da visita foi o de promover uma ação social neste período natalino. “Ao invés de fazermos nossa confraternização na unidade, decidimos ir até o Lar e doar carinho, alegria e amor. Foi uma confraternização diferenciada da nossa equipe. Todos nós ganhamos com ato de solidariedade”, ressalta a profissional.

A servidora da Secretaria de Saúde de Várzea Grande, Luciane Mendes, integrante da área técnica da Saúde da Mulher, Criança e Adolescente, também participou da ação e destacou sua importância.

“Eventos assim de interação com os pacientes e com foco na saúde são muito importantes porque melhora o vínculo do paciente com os agentes e servidores propiciando um melhor resultado nas ações de cobertura da Atenção Básica de Saúde. A Secretaria de Saúde apoia e auxilia eventos dessa natureza. Para os idosos do Lar Vicentino de Paula é uma alegria participar dessa ação com atividades físicas e música. Isso ajuda muito na cura de doenças. A alegria é um remédio santo para os idosos que vivem nesta condição humana”, observou.