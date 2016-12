DE O DIA



Internada desde domingo no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, a cantora Alcione, de 69 anos, receberá alta nesta sexta-feira.

Alcione teve um mal-estar com tonturas e foi submetida à uma cirurgia de angioplastia com colocação de stent no coração.

Segundo os médicos, a recuperação foi rápida.A cantora deverá pegar um voo na sexta-feira para volta ao Rio de Janeiro.

Segundo a assessoria, Alciona está feliz porque vai passar o Natal com a família.

A equipe médica recomenda repouso absoluto nos próximos dias e uma dieta sem açúcar, gordura e álcool.

Fonte http://odia.ig.com.br/diversao/celebridades/2016-12-22/alcione-deve-receber-alta-nesta-sexta-feira.html