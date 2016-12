JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

O desempregado Joelson Jesus de Oliveira, de 52 anos, morador de Volta Redonda (RJ), está desaparecido desde a última terça-feira (20), quando saiu para ir a um bar no Bairro Verdão, em Cuiabá.

De acordo com a sua sobrinha, Rosimeire Oliveira, de 42 anos, o homem veio para Capital mato-grossense pela primeira vez passar as festas de final de ano com a família e não conhece a cidade.

Segundo ela, o tio é alcoólatra e tem problemas de memória.

“Ele chegou na madrugada de terça-feira e, no mesmo dia, por volta das 13h, falou que ia no bar da esquina da casa da minha mãe, onde ele está hospedado. Mas desde então, não tivemos mais notícias dele”, disse.

“Nós fomos no bar, mas as pessoas disseram que ele não apareceu por lá. Depois descobrimos que ele foi para um bar no Centro e, em seguida, pegou um ônibus, mas não souberam dizer qual linha”, contou.

Rosimeire ainda conta que toda a família está desesperada porque o tio não conhece nada. Panfletos também já estão sendo distribuídos na cidade.

A Polícia Civil foi comunicada do desaparecimento de Joelson, mas até o momento não tem informações.

Quem tiver notícias sobre Joelson pode entrar em contato pelo número (65) 99651-3284.