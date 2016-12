JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um acidente na ponte Júlio Muller (que liga Cuiabá a Várzea Grande) envolvendo um carro, uma motocicleta e um ônibus, quase acabou em tragédia no final da tarde de quinta-feira (22). Por pouco o carro não caiu no Rio Cuiabá.

De acordo com informações do Centro Integrado de Operações Especiais (Ciosp), uma pessoa se feriu no acidente, mas passa bem.

Ainda não há informações a respeito de como o acidente teria acontecido, porém imagens mostram que o carro de passeio ficou na contramão e encostado na mureta, que chegou a quebrar com o impacto.

Em uma delas o motorista do carro ainda aparece dentro do veículo.

As pessoas que estavam no coletivo também não se feriram.

O caso será investigado pela Polícia Civil.