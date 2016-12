LÁZARO THOR BORGES

DO OLHAR DIRETO

Cuiabá "entrou no mapa" para o pequeno Nicholas Araújo Arimatéa, de 7 anos, desde que ele se viu hospedado em um Hospital Militar em Brasília, à espera de um coração.

A doação, no entanto, só pode ser feita por doadores do Distrito Federal ou de capitais cujo vôo não dure mais que 1h20. Entre elas, está a capital mato-grossense.



Há cerca de um ano, Nicholas foi diagnosticado por uma doença grave e rara chamada miocardiopatia restritiva. A família dele é natural de Natal, no Rio Grande do Norte. No país, apenas quatro capitais fazem a cirurgia que a criança precisa. Em uma delas, em Fortaleza, a família tentou internar o menino, mas não havia leitos suficientes de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).



A vaga só foi conquistada em Brasília. Segundo contou o pai de Nicholas, Giovanni Arimatéa, ao jornal Tribuna do Norte, o menino está sendo medicado durante 24 horas e tem feito fisioterapias para reduzir as sequelas de um Acidente Vascular Cerebral que o acometeu.



Ainda que tenha um plano de saúde privado, Nicholas terá sua cirurgia bancada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), já que o procedimento é de alto custo.

Para conseguir a doação e consequentemente o transplante, a família esbarra no preconceito. Atualmente, cerca 50% dos familiares de pessoas que poderiam doar órgãos preferem não autorizar a doação.



Por conta do problema, o pai pede que os cuiabanos também se sensibilizem pela questão e deixem de lado o preconceito para salvarem vidas. Giovanni Arimatéa conta que o filho tinha uma vida normal até o diagnóstico e que, a partir de então, o esforço da família e dos amigos tem sido imenso para tentar conseguir uma doação.