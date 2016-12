DA REDAÇÃO



Uma festa para as famílias, com música, apresentações artística cultural, gastronomia regional e a apresentação da decoração do “Natal Feliz”, essa foi à programação do evento realizado na noite desta quinta-feira (22), na Praça Aquidaban.

A festa contou com a participação da prefeita Lucimar Sacre de Campos, secretários municipais, vereadores, lideranças comunitárias e população em geral.



O objetivo do Projeto “Natal Feliz” foi de reviver as tradições do Natal, difundindo o espírito de fraternidade, respeito e amor ao próximo buscando bem estar e felicidade, estimulando o envolvimento e a participação da comunidade e tornar a cidade mais bela para as festividades natalinas.



“Para nós, o Natal é a data mais importante para a humanidade e não poderíamos deixar de celebrar esse dia especial, com estas homenagens, apresentações e o brilho das luzes. Apresentamos com muito carinho e capricho o nosso “Natal Feliz”.

Ao longo dos finais de semana de dezembro, a população prestigiou apresentações de corais, shows, luzes, casa do Papai Noel. Este projeto foi uma forma de integrar às famílias várzeagrandenses nas festividades natalinas da nossa cidade. O Natal é quando a fé se renova. Essa decoração é uma verdadeira demonstração de respeito à população”, disse a prefeita.



Nesta quinta-feira, dia (22), as apresentações culturais de abertura ficaram por conta da Escola Municipal de Educação Básica (EMEBs) ‘Rita Auxiliadora de Campos’ com dança e coral no Palco Natalino. Em seguida o Coral do Cristo Rei ‘Luz Marina’ apresentou uma Cantata de Natal aos presentes no evento com músicas sacras e os clássicos do Natal. Para o encerramento, o cantor Ronie Miguel fez um show de ritmos variados que envolveram o público bem como o Cantor Nelson Cristal que atraiu a plateia com ritmos da Música Popular Brasileira.



No “Natal Feliz” desta 2ª edição foram instaladas milhares de lâmpadas nas praças Aquidaban, Áurea Bráz, no prédio da Prefeitura Municipal uma árvore que remeteu homenagens de agradecimentos aos servidores públicos luzes nas principais Avenidas da cidade, como também o comércio local decorou suas vitrines.



“Estamos bastante satisfeitos com a programação deste ano. Tudo ficou muito lindo, iluminado, como deve ser. Quem acompanhou o que a Prefeitura preparou se surpreendeu, pois temos Papai Noel e a Mamãe Noel presente no evento, ou seja, Natal com bastante cultura. Tudo preparado com muito carinho para todos nós. Agradecemos a iniciativa da Prefeitura em proporcionar momentos emocionantes para nossas famílias”, declarou a dona Jovelina de Almeida (60 anos) moradora do bairro Jardim MarajoaraII. Ela estava acompanhada de sua filha Margareth Almeida e a neta Mirella Vitória Almeida (6 anos).



População elogia decoração do “Natal Feliz”



Famílias inteiras estiveram na apresentação do “Natal Feliz” e aprovaram o empenho da Prefeitura na manutenção das festividades.

“Eu acho que o povo precisa desse calor humano, dessa sensibilidade para que haja união e esperança em tempos melhores. Criar dentro desse espírito social uma grande cidade, assim como ela vem sendo reconstruída. Tudo o que vem sendo feito é em prol da própria população. Cumprimento a prefeita Lucimar Sacre de Campos pela programação, decoração e empenho em proporcionar tudo isso para os várzeagrandenses”, disse dona Valdirene Francisca Silva (36 anos) que veio a Praça com seus três filhos e 5 netos, moradora do bairro Jardim Eldorado.



“Esse trabalho realizado pela Prefeitura Municipal é muito importante para o município, afinal, atrai a população de toda a região, trazendo mais amor, fraternidade e contribuindo para a nossa economia”, retratou o motorista profissional Benilson Gumar (27 anos), morador do bairro Jardim Paula II, que levou à praça sua família.



Para Luciene Ferreira dos Santos toda a família já espera essa alegria e luzes da época de Natal. “As crianças ficam eufóricas com a decoração e com o Papai Noel. Gostamos muito da decoração. A Prefeitura de Várzea Grande está de parabéns”, concluiu. Moradora do Bairro Nova Fronteira Luciene veio a Praça Aquidaban com sua família e seus netos Victor Hugo (10 anos) e Maria Luiza (1 ano).