DA REDAÇÃO



Os preços dos panetones e chocotones em Cuiabá podem ter variação de até 177%, segundo levantamento do Procon feito entre os dias 13 e 15 de dezembro. O valor de uma unidade de 500 gramas do produto, que é típico desta época do ano, pode ser de R$ 10,79 a R$ 29,90. No total, foram visitados seis estabelecimentos comerciais, entre atacadistas e supermercados.

O Procon pesquisou 91 variedades de panetone e chocotone de vários tipos e tamanhos. Também foi feito o levantamento de preços de outros itens natalinos, como aves (chester, peru, frango), cortes de carnes suínas e ainda frutas especiais, secas e cristalizadas (ameixa seca, abacaxi desidratado, amêndoa, avelã, banana passa etc).

Entre as aves natalinas congeladas, a variação de preço pode chegar a 115,48%. Um quilo do produto pode custar entre R$ 8,98 e R$ 19,35%. Nos cortes de carne suína congelada, o preço do quilo pode ser entre R$ 14,59 e R$ 27,25, variação de 86,77%.

As frutas especiais podem ter variação de 179,46%. Um quilo de frutas cristalizadas, por exemplo, pode ficar entre R$ 9,90 e R$ 27,67.

A recomendação é que os consumidores façam pesquisa de preços antes de comprar.