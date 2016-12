DA REDAÇÃO



A Polícia Judiciária Civil cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem de 52 anos acusado de estuprar a filha de 17 anos, por dois anos, em Jangada (80 km ao Norte de Cuiabá). A prisão de A.H.F., 52 anos, foi efetuada nesta sexta-feira (23).

O inquérito policial da investigação já foi concluído, mas a prisão estava em aberta diante da fuga do acusado depois que foi denunciando.

Ele foi preso em um acampamento em meio a uma região de mata, na zona rural de Jangada, local onde dormia em uma rede debaixo de uma cabana feita com galhos e folhas.

Divulgação Homem estava escondido em uma cabana na zona rural de Jangada

Segundo apurado, o preso era bastante agressivo e ameaçava de morte a filha.

Ele justificou que "não era ele que a estuprava, mas, sim, uma entidade espiritual que recebia", conforme relatou o delegado Fabiano Pitoscia.

A descoberta do paradeiro do acusado foi feita com apoio do Núcleo de Inteligência da Regional de Cuiabá, que, com as informações repassadas, iniciaram monitoramento para prender o criminoso.

O suspeito responde por crime de estupro. Ele foi encaminhado para unidade prisional da região.