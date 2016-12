A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc-MT) divulgou o edital de licitação para a construção de uma escola indígena na aldeia Enawenê Nawê, localizada no município de Juína (735 km a noroeste de Cuiabá). O orçamento da obra é de aproximadamente R$ 1,5 milhão. A empresa será selecionada no próximo dia 26 de janeiro de 2017.

O aviso de licitação foi divulgado pela Comissão Permanente de Licitação da Seduc, no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 26.923, que circulou nesta semana.

A licitação será realizada na modalidade Concorrência Pública e a seleção acontecerá no auditório da sede da Seduc, em Cuiabá, às 14h do dia 26. O Edital, anexos e documentos técnicos estarão à disposição no portal da Secretaria (www.seduc.mt.gov.br/certames) e junto à Comissão Permanente de Licitação.

A construção de uma escola na região é um pedido antigo dos Enawenê-nawê. Em outubro deste ano, representante da etnia se reuniram na Seduc para debater o tema. Na ocasião, a Secretaria reforçou o compromisso de realizar a obra o quanto antes.

A escola terá capacidade para atender 180 estudantes. O prédio contará com quatro salas de aula, laboratório de informática e ambiente de acomodação.

O secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Marco Marrafon, enfatizou a importância de um ambiente de qualidade para todos os estudantes de Mato Grosso.

“O governador costuma dizer que nenhum mato-grossense será deixado para trás e nós também adotamos esta prioridade na Secretaria. Temos buscado sempre proporcionar uma boa ambiência escolar, que gera mais conforto para alunos e professores, o que reflete diretamente no processo da aprendizagem”, concluiu.

Atualmente, Mato Grosso conta com mais de 10 mil alunos indígenas, de 43 etnias, que estudam em 71 escolas estaduais voltadas à educação indígena.