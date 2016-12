Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4266 da Quina

FOLHAPRESS



Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4266 da Quina, sorteadas nesta sexta-feira (23) em Ji-Paraná (RO) De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 3,0 milhões. Os números sorteados foram: 10, 15, 35, 38, 50. Confira o rateio:



Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 98 apostas ganhadoras, R$ 4.485,23

Terno - 3 números acertados - 6.685 apostas ganhadoras, R$ 98,87

Duque - 2 números acertados - 156.830 apostas ganhadoras, R$ 2,31



LOTOFÁCIL



O concurso 1452 da Lotofácil teve oito ganhadores, que levaram R$ 166.632,69. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 1,7 milhão. Os números sorteados foram: 02, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 25. Veja o rateio:



15 acertos - 8 apostas ganhadoras, R$ 166.632,69

14 acertos - 1.021 apostas ganhadoras, R$ 573,90

13 acertos - 25.464 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 241.290 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 1.136.397 apostas ganhadoras, R$ 4,00



LOTOMANIA



Um apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1721 da Lotomania e levou para casa R$ 6.464.266,63. Na faixa de zero acertos, também houve um vencedor. As dezenas sorteadas foram: 09, 11, 14, 20, 24, 26, 27, 29, 34, 38, 43, 44, 45, 48, 52, 57, 59, 61, 86, 95. Confira o rateio:



20 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 6.464.266,63

19 acertos - 10 apostas ganhadoras, R$ 33.223,08

18 acertos - 203 apostas ganhadoras, R$ 1.461,25

17 acertos - 1.837 apostas ganhadoras, R$ 113,03

16 acertos - 11.301 apostas ganhadoras, R$ 18,37

15 acertos - 44.015 apostas ganhadoras, R$ 4,71

0 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 166.115,42